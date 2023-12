Brenda Lee: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla cantante resa famosa per la hit natalizia Rockin’ Around the Christmas Tree.

Diventare celebre in tutto il mondo, a distanza di anni e anni dal culmine della propria carriera, grazie a una hit diventata un classico del Natale? Può sembrare impossibile, ma è quanto è capitato a Brenda Lee, storica voce del pop, del country e del rockabilly americano a cavallo tra gli anni Cinquanta e gli anni Sessanta. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla loro carriera e la loro vita privata.

Chi è Brenda Lee: biografia e carriera

Brenda Mae Tarpley, questo il suo vero nome, è nata ad Atlanta, in Georgia, l’11 dicembre 1944 sotto il segno del Sagittario. Appassionata di musica fin da giovanissima, ha iniziato la sua carriera sostanzialmente da bambina, incidendo nel 1957, a soli 13 anni, il singolo Dynamite.

Brenda Lee

I suoi più grandi successi arrivano però qualche tempo dopo con i brani I Want to Be Wanted e I’m Sorry, in grado di arrivare al numero uno della classifica americana. A regalarle però la fama perpetua è, paradossalmente, un film: si tratta di Mamma ho perso l’aereo del 1990, pellicola che dà lustro in alcun scene cult al suo brano natalizio Rockin’ Around the Christmas Tree, canzone del 1957 oggi famosa anche tra i giovanissimi.

Cosa fa oggi?

Ferma discograficamente dai primi anni Duemila, è tornata in auge nel 2023 grazie proprio a Rockin’ Around the Christmas Tree, in grado di raggiungere la vetta della classifica Billboard a più di 65 anni dalla pubblicazione.

Di seguito il video ufficiale, pubblicato solo nel 2023:

Brenda Lee: la discografia in studio

1959 – Grandma, What Great Songs You Sang!

1960 – Brenda Lee

1960 – This Is… Brenda

1961 – Emotions

1961 – All the Way

1962 – Sincerely

1962 – Brenda, That’s All

1963 – All Alone Am I

1963 – Let Me Sing

1963 – Love You!

1964 – By Request

1964 – Merry Christmas from Brenda Lee

1965 – Sings Top Teen Hits

1965 – The Versatile Brenda

1965 – Too Many Rivers

1966 – Bye Bye Blues

1966 – Coming on Strong

1967 – Reflections in Blue

1968 – For the First Time

1968 – Call Me Brenda

1968 – The Good Life

1969 – Johnny One Time

1970 – Memphis Portrait

1972 – A Whole Lotta Brenda

1973 – Brenda

1973 – New Sunrise

1974 – Now

1975 – Sincerely

1976 – L.A. Sessions

1976 – Live in Japan

1980 – Even Better

1980 – Take Me Back

1981 – Only When I Laugh

1985 – Feel So Right

1991 – Brenda Lee

1991 – A Brenda Christmas

1993 – Jingle Bell Rock

1997 – Precious Memories

2007 – Gospel Duets with Treasured Friends

La vita privata di Brenda Lee: marito e figli

La voce più amata del Natale è sposta dal 1963 con Ronnie Shacklett. Dalla loro unione sono nate due figlie: Julia e Jolie.

Sai che…

– Il suo soprannome? Little Miss Dynamite.

– Non sappiamo dove abiti Brenda Lee.

– Nel 2023 ha battuto, almeno per una settimana, anche Mariah Carey nella classifica dei singoli natalizi.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Ha raggiunto la prima posizione in classifica in America con I Want to Be Wanted, versione inglese del brano Per tutta la vita del Festival di Sanremo 1959.

– Su Instagram Brenda Lee ha un account ufficiale da decine di migliaia di follower. Anche su TikTok è presente con un profilo ufficiale.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Brenda Lee, ecco una playlist presente su Spotify:

