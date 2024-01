Chi è Biggie Bash, uno dei cantanti dei Boomdabash

Biggie Bash: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul cantante dei Boomdabash, il gruppo delle hit estive.

Da anni i Boomdabash sono tra i grandi protagonisti della musica italiana, e non solo delle hit estive. Tra i segreti del loro successo c’è sicuramente anche la voce di Biggie Bash, uno dei cantanti del gruppo. Un artista di grande impatto, amato dai fan della formazione salentina. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e sulla sua vita privata.

Chi è Biggie Bash: biografia e carriera

Per molti è il frontman del gruppo, di certo è una delle due voci, insieme a Payà. Angelo Rogoli, questo il vero nome di Biggie Bash, è nato a Mesagne, in provincia di Brindisi. Non conosciamo la sua data di nascita né il suo segno zodiacale. Cresciuto con la madre e il fratello Alessio, di sei anni più piccolo, ha dovuto fare a meno di una figura paterna, a causa della scelta del padre di abbandonare la famiglia quando i figli sono ancora molto piccoli.

Biggie Bash

Appassionato di musica fin da ragazzo, a soli 13 anni matura un interesse per il punk. Durante gli anni del liceo continua a coltivare questa passione, e in seguito si trasferisce a Roma per seguire un corso di studi alla Sapienza, in particolare in Sociologia criminale.

Proprio nella Capitale, negli anni universitari, conosce nel 2002 Fabio Clemente, in arte Mr. Ketra. I due condividono l’amore per la musica e decidono di fondare un gruppo insieme a Blazon (Angelo Cisternino) e Payà (Paolo Pagano). Da lì in avanti comincia la sua carriera da cantante, in grado di regalargli grandi soddisfazioni, tra cui una partecipazione al Festival di Sanremo.

La vita privata di Biggie Bash: moglie e figli

Non conosciamo molti dettagli sulla sua vita sentimentale, ma sappiamo che nel 2022 si è sposato con la sua Marika.

Sai che…

– Ha numerosi tatuaggi.

– Non si conosce la sua altezza.

– Dove vive Biggie Bash? Non lo sappiamo con certezza, ma essendo molto legato al Salento dovrebbe essere rimasto nella sua terra d’origine.

– Ha una grande passione per il cross-fit e per il basket.

– Nel 2020 ha aperto un cocktail bar nel cuore di Mesagne, il 22 Splendid Bar.

– Negli anni scorsi è diventato famoso anche per uno scherzo de Le Iene, in grado di mettere in mostra la sua paura per il maligno. Angelo è infatti un uomo molto religioso.

– Su Instagram Biggie Bash ha un account da diverse migliaia di follower. Anche su TikTok ha un account.

