Sono molti i brani che celebrano il fascino misterioso dei quattrozampe amici dell’uomo.

I felini sono sempre stati una fonte di ispirazione artistica, fin dagli albori della civiltà. Si pensi, ad esempio alla venerazione degli antichi antichi egizi nei confronti di questi piccoli amici. I gatti, dunque, compaiono in opere d’arte di ogni genere, dalle arti figurative, al cinema, alla pittura. Non possono mancare, dunque, i riferimenti ai piccoli felini anche nel mondo della musica. Vediamo alcuni casi in cui gli artisti si sono ispirati ai gatti per la composizione dei testi delle canzoni.

Canzoni che parlano di gatti

“Stray cat struts” degli The Stray Cats, ad esempio, racconta la storia di un gatto che vaga per le strade cittadine e con l’eleganza che è propria dei felini, conquista tutte le femmine della specie. Un successo commerciale del 1981 che ancora oggi viene considerato un classico della musica rock. Ascoltala ora.

Dei The Cure, “The lovecats”, scritto da Robert Smith, parla di un gatto che corre e gioca con la sua compagna. Si tratta di una hit del 1983 che ha raggiunto la settima posizione nella classifica dei singoli britannici. Il grande successo del 1965, “What’s New Pussycat?” di Tom Jones, invece è un brano leggero che parla di un uomo intento a sedurre una donna amante dei gatti.

La prossima proposta è “Year of the cat”, una canzone di Al Stewart. Racconta di una romantica notte trascorsa tra la vie di San Francisco con una donna misteriosa. Anche se il testo non parla esplicitamente di gatti, il titolo è un riferimento all’anno del gatto nel capodanno cinese.

Harry Chaplin, in “Cat’s in the Crandle”, tratta di un padre che a causa del lavoro è costretto a trascurare il figlio, tuttavia si ritrova solo quando il figlio cresce e non gli concederà più attenzione. Anche in questo caso, i gatti non rientrano esplicitamente nel testo della canzone, ma il riferimento è nel titolo, il quale riprende l’incipit di una filastrocca inglese “Cat’s in the cradle and the silver spoon”.

