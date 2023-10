Bruce Springsteen torna a esibirsi in Italia nel 2024: due concerti a San Siro, le date e i biglietti per assistere agli show del Boss.

Ottime notizie per i fan del Bruce Springsteen. In questi giorni di pausa dai concerti, il Boss ne ha approfittato per riorganizzare il calendario dei suoi live per il 2024. E la notizia che già filtrava negli ambienti negli scorsi mesi è stata adesso confermata: il rocker del New Jersey e la sua E Street Band saranno nuovamente protagonisti anche in Italia il prossimo anno.

Dopo aver regalato al pubblico nostrano tre straordinari live tra la primavera e l’estate del 2023, Springsteen ha annunciato il suo ritorno nel Bel Paese per un doppio live all’interno di uno stadio che già in passagli gli ha permesso di vivere alcuni degli show più entusiasmanti della sua carriera. Scopriamo insieme le date e i biglietti dei prossimi concerti del Boss in Italia.

Bruce Springsteen in concerto in Italia: date e biglietti

Al di là delle polemiche che avevano accompagnato il suo concerto a Imola del 2023, arrivato nei giorni in cui l’Emilia-Romagna era stata messa in ginocchio dall’alluvione, il pubblico italiano continua ad amare follemente il Boss, una delle più grandi star della storia del rock.

Lo ha confermato l’entusiasmo straordinario scatenato dalla notizia dei due nuovi concerti, nell’ambito del Bruce Springsteen and The E Street Band 2024 World Tour. Le date da segnare con il circoletto rosso sul calendario sono il 1° e il 3 giugno 2024. L’appuntamento è allo Stadio San Siro di Milano. I biglietti sono in vendita dal 6 novembre sul circuito TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati.

La scaletta dei concerti di Springsteen

L’arrivo in Italia si inserisce nel calendario della nuova leg europea del suo world tour, in partenza il 5 maggio da Cardiff, in Galles. Una leg che toccherà anche Irlanda del Nord, Irlanda, Inghilterra, Francia, Repubblica Ceca, Spagna, Paesi Bassi, Belgio, Germania, Danimarca, Finlandia, Svezia e Norvegia, prima del gran finale di Wembley del prossimo 25 luglio.

Non sappiamo ancora se la scaletta presentata durante il tour 2024 sarà simile a quella che Bruce ha voluto utilizzare per gli spettacoli del 2023. Sicuramente ci saranno alcune variazioni, ma per avere un’idea di ciò che potrà aspettarci, ecco la setlist del concerto del Boss al MetLife Stadium in New Jersey, l’ultimo live di quest’anno prima dello stop imposto da un problema di salute:

– Lonesome

– Night

– No Surrender

– Two Hearts

– Prove It All Night

– Something in the Night

– Letter to You

– The Promised Land

– Spirit in the Night

– Kitty’s Back

– Nightshift (cover dei Commodores)

– Atlantic City

– Mary’s Place

– Last Man Standing

– Backstreets

– Because the Night (cover di Patti Smith)

– She’s the One

– Wrecking Ball

– The Rising

– Badlands

– Thunder Road

– Jungleland

– Born to Run

– Rosalita

– Detroit Medley

– Dancing in the Dark

– Tenth Avenue Freeze-Out

– Jersey Girl (cover di Tom Waits)

