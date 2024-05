Borghi italiani protagonisti del turismo musicale: eventi e concerti da non perdere

Molti dei piccoli comuni italiani ospitano spesso concerti, festival e rassegne musicali, occasioni perfette per scoprire le bellezze più nascoste del territorio: ecco cosa c’è in programma nell’estate 2024.

La stagione degli eventi musicali estivi coinvolge numerose grandi città italiane, ma non solo. Anche i borghi e i centri minori possono trasformarsi in scenari perfetti per ospitare concerti, rassegne e festival all’insegna della musica e della cultura in generale, attirando folte schiere di appassionati.

Dal Nord a Sud della penisola, così come nelle isole, non mancano le iniziative musicali promosse a livello locale che rappresentano l’occasione ideale per esplorare le zone meno conosciute del Belpaese, a contatto con i paesaggi più suggestivi, le tradizioni culinarie più diverse e le innumerevoli proposte culturali.

Per scoprire quali sono i piccoli o piccolissimi centri italiani più visitati dai turisti possiamo affidarci alla lista stilata da Holidu, portale specializzato nella prenotazione di case e di appartamenti vacanza tra i più diffusi a livello europeo. La classifica dedicata alle 30 small cities italiane più ricercate online, infatti, offre una fotografia dettagliata delle piccole destinazioni tenendo conto delle preferenze e indicando anche il prezzo medio di soggiorno a notte.

Le small cities italiane più gettonate

Stando a quanto rivela la classifica Holidu i turisti non hanno dubbi: in ogni regione d’Italia ci sono borghi, paesi e piccoli comuni che meritano una visita approfondita. Se ci soffermiamo sulla top ten, ad esempio, tra le mete più gettonate compaiono l’isola di Favignana e San Vito Lo Capo in Sicilia, Portofino in Liguria, Courmayeur in Valle d’Aosta e Positano in Campania. Maratea in Basilicata, al sesto posto, è seguita da Amalfi in Campania e, a seguire, Bormio in Lombardia, Sperlonga in Lazio e Roccaraso in Abruzzo.

Scorrendo la graduatoria, inoltre, la Lombardia è presente nella classifica anche con Bellagio al 12mo posto, Limone sul Garda al 15mo, Ponte di Legno e San Pellegrino Terme rispettivamente in 19ma 20ma posizione. Il Trentino-Alto Adige, invece, vanta la presenza di Canazei al 17mo posto, Andalo al 21mo e Moena al 29mo.

Eventi e concerti in programma nelle piccole località

Quali sono gli eventi musicali in programma nei borghi e nei paesi più gettonati? A San Vito Lo Capo, ad esempio, da giugno a ottobre si terrà l’appuntamento annuale con il “San Vito Jazz Festival”. L’estate 2024 a Limone sul Garda, invece, sarà caratterizzata da una lunga serie di concerti tributo a grandi artisti e gruppi di fama mondiale, da Andrea Bocelli e Il Volo a Zucchero, dagli Abba agli U2 fino al Maestro Ennio Morricone.

Il tour di Daniele Silvestri, inoltre, farà tappa a Bardonecchia in provincia di Torino il 24 luglio 2024. Una vacanza estiva a Stresa, sul Lago Maggiore, sarà infine l’occasione ideale per ammirare uno dei festival musicali più importanti d’Europa che ha luogo ogni da luglio a settembre: “Le Settimane Musicali di Stresa”, nato come rassegna di musica classica, si è ampliato nel tempo fino a comprendere altri generi musicali, come il jazz.