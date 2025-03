Bobby Solo ha avuto malore durante un concerto: come sta

Durante un concerto a Pordenone, Bobby Solo è svenuto sul palco facendo preoccupare i fan. Ecco come sta adesso il cantante.

Preoccupazione tra i fan di Bobby Solo, indimenticabile voce che ha segnato un’epoca. Mentre si esibiva a Pordenone, il cantante ha avuto un malare ed è svenuto sul palco. Il concerto è stato immediatamente interrotto e i medici sono intervenuti tempestivamente con l’ambulanza. Scopriamo cosa è successo e come sta adesso l’artista.

Bobby Solo: malore sul palco

Il concerto di Bobby Solo a Pordenone ha preso una piega inaspettata quando, dopo circa 50 minuti di performance, il cantante ha perso i sensi. L’incidente, come ha poi spiegato lui stesso, è stato causato da un malore improvviso legato a un’ipoglicemia.

Bobby Solo

La combinazione di digiuno prolungato, l’assunzione di antibiotici per una precedente influenza, e lo stress fisico e emotivo legato all’esibizione ha avuto come conseguenza questo spiacevole evento. Fortunatamente, l’intervento rapido dei medici ha permesso di stabilizzare le condizioni di Solo in brevissimo tempo.

Dopo il malore: parole di rassicurazione

Nonostante lo spavento, l’artista ha trovato il modo e la forza di comunicare direttamente con i suoi fan attraverso i social media. In un video, Bobby Solo ha spiegato le circostanze che hanno portato al suo malore. “Carissimi amici, volevo tranquillizzarvi. Ho fatto dieci giorni di antibiotici per la mia influenza e poi, prima di fare il concerto, per un giorno e mezzo non ho mangiato perché non avevo fame” – ha spiegato l’artista.

Poi ha aggiunto: “E allora dopo 50 minuti che il pubblico era molto felice, facendo rock & roll, facendo blues e le mie canzoni, mi è venuta una ipoglicemia, gli zuccheri nel corpo sono cascati e ho sentito un sudore freddo e sono svenuto, ma sono arrivati dei meravigliosi medici con l’ambulanza, hanno detto che l’ossigeno era a 99, la pressione era 120/70, il cuore era a posto”.