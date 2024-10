Blanco, furto nella pasticceria: è il secondo in un mese

La pasticceria “L’isola delle rose” del cantante Blanco a Brescia ha subito un furto meno di un mese fa: ieri notte è successo di nuovo.

Ieri notte la pasticceria di Blanco a Brescia, “L’isola delle rose”, ha subito un nuovo furto, il secondo in meno di un mese. Il precedente episodio risale infatti solo al 24 settembre. Ad essere danneggiate sono state ancora una volta la vetrina e la porta d’ingresso della pasticceria che affaccia su viale Italia a Brescia.

Blanco: la reazione al primo furto

La prima incursione, avvenuta il 24 settembre, aveva provocato una reazione divertita da parte del cantante. Con una vena di ironia mista a disappunto, Blanco aveva condiviso sui social la vista della vetrata violata scrivendo: “I nostri dolci sono così buoni che vanno a ruba”.

L’artista aveva persino invitato, sempre con un tono scherzoso, potenziali malintenzionati con specifiche esigenze alimentari a visitare il negozio: “Se siete ladri intolleranti/allergici al glutine o cercate il senza lattosio o prodotti tradizionali passate”.

Blanco

Questa volta Blanco non ha ancora commentato pubblicamente quanto accaduto la scorsa notte. Nonostante il danno e la ripetizione dell’evento, il cantante ha scelto di rimanere in silenzio, forse per valutare le mosse future senza alimentare ulteriormente l’attenzione mediatica.

La pasticceria di Blanco: Un’attività nata dalla passione

Inaugurata nel maggio 2023, la pasticceria “L’isola delle rose” prende il suo nome da uno dei brani più celebri di Blanco. Si tratta della canzone protagonista di uno dei momenti più controversi dell’edizione del Festival di Sanremo dello stesso anno, quando il cantante distrusse in diretta tv la scenografia presente sul palco.

Specializzata in focacceria e prodotti per soggetti con intolleranze al glutine e al lattosio, sotto la guida esperta della specialista Patrizia Fabbriconi, l’attività rappresenta un ponte tra la passione per la musica dell’artista e l’impegno verso uno stile di vita inclusivo e consapevole.