Il brano di Olly è l’unico del Festival ad aver conquistato il disco di platino. E’ oro per Giorgia, Lucio Corsi e Achille Lauro.

A oggi “Balorda nostalgia” è l’unica canzone del Festival di Sanremo 2025 ad aver conquistato il tanto ambito disco di platino. Ciò nonostante è aumentato anche il numero di canzoni presentate alla kermesse ad aver conquistato una certificazione. Tra queste, quelle di Giorgia, Lucio Corsi e Achille Lauro hanno conquistato il disco d’oro.

Le canzoni di Sanremo 2025 che hanno ottenuto una certificazione

Nel corso della settimana è aumentato il numero di canzoni presentate alla kermesse ad aver raggiunto nuove certificazioni. Il primo ad aver conquistato il successo è stato sicuramente Olly con la sua “Balorda nostalgia”, classificata prima disco d’oro e poi di platino.

Attualmente ci sono altri tre cantanti che hanno conquistato con le loro canzoni importanti traguardi. Si tratta di Giorgia con “La cura per me“, Lucio Corsi con “Volevo essere un duro” e Achille Lauro con “Incoscienti giovani“.

I tre brani sono stati di recente classificati disco d’oro, ma da questo elenco sono ancora esclusi quelli di Brunori Sas e Simone Cristicchi.

Olly con il Leoncino d’oro di Sanremo 2025 – notiziemusica.it

Le nuove soglie per le certificazioni delle canzoni

In generale i più attenti avranno notato che il numero delle certificazioni emesse sia diminuito notevolmente. Accanto a una complessiva diminuzione degli ascolti e degli stream vi è anche un’altra causa.

Si tratta della modifica apportata il 1 gennaio 2025 dalla FIMI alle soglie. All’interno di un comunicato ufficiale, la Federazione Industria Musicale Italiana ha annunciato i nuovi parametri da raggiungere per conquistare una certificazione.

Si tratta di 100.000 unità vendute per ottenere l’oro e di 200.000 per il platino. In sostanza da oggi bisognerà raddoppiare i numeri conquistati in precedenza per riuscire a raggiungere i primi due riconoscimenti.

Nel comunicato la FIMi ha aggiunto: “La decisione riflette l’evoluzione del mercato musicale italiano e l’aumento della fruizione digitale, che ha ampliato significativamente il pubblico per ogni singolo brano. Tale aggiornamento delle soglie mira pertanto a garantire che le certificazioni continuino a rappresentare fedelmente il successo commerciale e la rilevanza culturale delle opere musicali“.