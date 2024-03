Dopo aver ricevuto il riconoscimento globale a Los Angeles, Annalisa ha tenuto un emozionante discorso accanto a Katy Perry.

Tra le donne che sono state riconosciute come le cantanti che hanno lasciato un’impronta indelebile nel mondo della musica, c’è stata anche Annalisa. A Los Angeles la cantautrice italiana ha raggiunto un nuovo emozionante traguardo, aggiudicandosi il prestigioso premio Global Force ai Billboard Women in Music.

Dalla Liguria a Los Angeles: un viaggio trionfale

In una serata stellare a Los Angeles, Annalisa ha segnato un momento storico per la musica italiana. Scoperta da Maria De Filippi, l’artista si è rapidamente affermata come una delle voci più distintive e amate in Italia. A confermare la sua popolarità è il suo brano “Sinceramente”, che subito dopo Sanremo ha scalato le classifiche ed è diventato il singolo più ascoltato e condiviso sui social.

E’ così che la Scarrone ha trionfato ai Billboard Women in Music di Los Angeles, affermandosi come una delle star che hanno lasciato un segno nella musica del proprio Paese, e non solo. Sorridente e onorata per il riconoscimento ricevuto, Annalisa ci tiene a fare un discorso al fianco della sua nuova amica: Katy Perry.

Annalisa: “Grazie per le tue parole”

Tra i momenti salienti della serata sul “blue carpet”, proprio il caloroso scambio con Katy Perry che ha rappresentato un punto di incontro tra due artiste di fama mondiale. Annalisa, visibilmente emozionata, ha ringraziato tutti compresa la pop star americana.

“Volevo dedicare questo premio al mio Paese e ai miei fan. Grazie alla mia gente, a chi mi ha sempre sostenuta, al mio team”, dichiara la cantautrice italiana davanti alle telecamere di Los Angeles. Poi, aggiunge: “Grazie, grazie, grazie a tutti con tutto il cuore”, accolta da un lungo e caloroso applauso collettivo.

Poco più tardi, sui suoi canali social Annalisa ha postato una foto che la ritrae al fianco della collega statunitense. Entrambe sorridenti verso l’obiettivo, con Katy Perry che indossa un abito lungo e rosso fuoco. Annalisa, con un abito lungo e nero tutto di tulle, ha scritto all’amica: “Grazie mille per le tue parole”.

