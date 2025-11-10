Annalisa contro gli hater: “Le persone sono frustrate”

La cantante replica senza filtri ai commenti degli hater che riceve sui social: “Non sanno neanche cosa commentano”.

Non solo Sarah Toscano, che di recente ha risposto durante una sua esibizione alle critiche che riceve online, anche Annalisa si esprime di fronte ai commenti negativi sui social.

La cantante si è raccontata durante l’intervista al programma di Deejay Say Waaad?, con Michele “Wad” Caporosso.

Annalisa e le parole contro gli hater

Come riporta Fanpage, alla cantante, ospite del programma, viene chiesto come risponderebbe a tutte quelle persone che le scrivono sotto ai post social che mostra solo le gambe o altro.

La cantante, con grande consapevolezza, replica raccontando quale sia il suo approccio di fronte a questo tipo di messaggi: “Io penso che quelli che scrivono quella roba là manco sanno che cosa stanno commentando. A volte leggo ‘questa è sempre in mutande’ e magari invece sono con un maglione lupetto. Non so se guardano, magari lo fanno anche, però c’è tanta frustrazione, questo sì”.

Annalisa

La popstar prosegue poi con una riflessione sulla cattiveria che naviga nei social: “Una cosa che è sicuramente vera è che la gente molto spesso sui social è tanto cattiva, ma secondo me non è cattiva con la testa, è cattiva a caso. E onestamente ha ancora meno senso, però io non gli do peso, tutte queste cattiverie hanno peso zero per me.”

Annalisa e i giudizi

Nel suo ultimo album Ma Io Sono Fuoco, come racconta Libero, ci sono testi legati a queste tematiche. Annalisa aggiunge infatti: “Chi fa il mio mestiere si trova molto spesso di fronte al giudizio. E noi ci siamo un po’ abituati, o meglio, io mi sono abbastanza abituata. Poi ovvio che qualche volta mi tocca lo stesso, però mi sono abituata”.

La cantante inizierà il suo tour il 15 novembre, che la vedrà impegnata fino al 13 dicembre. Le tappe italiane coinvolgono città come Torino, Bari, Firenze, Roma e Milano, alcune già sold out.