Elodie in lacrime durante il concerto: cosa è successo

La cantante interrompe improvvisamente il suo concerto ad Eboli e scoppia a piangere: “Sto facendo fatica”.

Sabato 8 novembre, Elodie si è esibita al PalaSele di Eboli, una delle tappe del suo ELODIESHOW2025. Un momento inaspettato però ha colto di sorpresa il pubblico. La cantante infatti improvvisamente scoppia in lacrime. Ecco cosa ha confessato.

Elodie: la confessione che stupisce i fan

Durante il live, la cantante romana si è lasciata andare ad una confessione sincera: “Devo dirvi una cosa: oggi pomeriggio ho avuto un abbassamento di voce e quindi sto facendo molta fatica a cantare, mi dispiace”.

Elodie durante la prima serata del Festival di Sanremo 2025 – notiziemusica.it

Elodie, visibilmente emozionata di fronte al forte applauso del pubblico, scoppia in lacrime e confessa: “Mi sento molto in difetto, mi sento scomoda. Voglio ringraziarvi per essere qui questa sera, c’è tutto l’impegno giuro. Scusate se sbaglierò qualcosa“.

La cantante ha continuato a scusarsi e in più momenti, come riporta Fanpage, è stata vista mentre si toccava la gola durante le esibizioni. Il pubblico le ha trasmesso tutto l’affetto possibile, fra i grandi applausi e i numerosi commenti arrivati sui social dopo che il video è diventato virale. La celebre artista infatti ha proseguito il concerto fino alla fine.

Elodie: le date del tour

Il tour di Elodie, fitto di date prosegue le sue tappe nei palazzetti d’Italia. Il prossimo evento di terrà a Padova, al Kioene Arena il 12 novembre. Poi prosegue a Firenze (Mandela Forum) il 14 novembre, a Roma, al Palazzo dello Sport, il 19 e 20 novembre, Messima (PalaRescifina) il 24 e 25 novembre, Bari (Palaflorio) il 28 e 29. Il mese di dicembre la vedrà esibirsi all’Inalpi Arena di Torino, il primo dicembre, e il 6 dicembre la chiusura del suo ELODIESHOW2025 a Roma. Alcune date sono già sold out.