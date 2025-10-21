“Sto provando ad accettarlo”: Sarah Toscano risponde agli insulti

La vincitrice di Amici 23, durante il suo concerto, ha replicato agli insulti che riceve per il suo aspetto fisico.

Come Giulia Stabile, che durante il daytime di Amici si è confrontata con gli allievi sugli attacchi di bodyshaming che riceve online, anche la giovane cantante, Sarah Toscano, ha voluto esprimersi in merito e lo ha fatto durante uno dei suoi concerti. Ecco le sue parole.

Il discorso di Sarah Toscano

La giovane artista di Vigevano si era già sfogata con un video questa estate, quando, dopo aver pubblicato un video in cui si esibiva dal video, la diciannovenne è stata vittima di attacchi per il suo aspetto fisico: gli hater commentavano l’aumento di peso della cantante.

La cantante Sarah Toscano durante il Fashion Show di Moschino nel 2024 – notiziemusica.it

Questa volta Sarah Toscano, ha deciso di affrontare con coraggio la questione parlando direttamente al proprio pubblico durante uno dei suoi ultimi concerti.

Le sue parole sono forti, arrivando subito al punto della questione ma anche al cuore del pubblico: “Diciamo che quando si parla di lavoro, dell’arte, della parte artistica, non fa male. Quando si parla dell’atto umano, della persona, dell’estetica, lì fa male. Lì fa male perché non posso farci niente. Sono così, no?”

“Oggi sto provando ad accettarlo”: Sarah Toscano e il rapporto con l’estetica

La giovane cantante prosegue il suo discorso sottolineando l’importanza del peso delle parole: “Bisogna sempre stare attenti con chi stiamo parlando, perché non sappiamo chi abbiamo davanti. Non sappiamo il passato di una persona e non sappiamo cosa ha nel cuore”.

Ma quello che ha colpito maggiormente, è stato il momento in cui ha raccontato a cuore aperto il rapporto con il suo aspetto esteriore, parlando con delicatezza delle sue fragilità: “Non ho mai avuto un bel rapporto con la mia estetica. Lo dico perché sono in famiglia. Non ne parlo mai, ma non ho mai avuto un bel rapporto con la mia estetica. E anche oggi sto provando ad accettarlo. Ogni giorno ci lavoro, come penso che ci lavorate anche voi”.