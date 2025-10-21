Anastasio e i concerti cancellati: il gesto di Salmo

Anastasio aveva annunciato di aver cancellato due date live per la scarsa vendita di biglietti. Salmo gli ha fatto un regalo.

E’ stato lodato da tutti il gesto di Anastasio, per la sincerità e trasparenza. Il rapper vincitore di X Factor 2018 che ha pubblicato il suo nuovo album l’11 aprile 2025 Le Macchine Non Possono Pregare, aveva diffuso un video in cui comunicava di aver cancellato due date del tour per via della scarsa vendita di biglietti. Un annuncio che ha toccato il cuore di tutti, in particolare quello del rapper Salmo.

Anastasio e lo stop alle due date

Con un video postato nei profili social, il rapper 28enne aveva annunciato che le date di Perugia e Bari sarebbero state annullate perchè non sono stati venduti biglietti sufficienti per il concerto.

Le sue parole: “Buonasera, devo fare un piccolo annuncio all’interfono: purtroppo le date di Perugia e Bari sono annullate. La verità è che non abbiamo venduto abbastanza biglietti, a Bari erano una quarantina, Perugia pochi meno ma siamo lì. I 70-80 eletti che hanno comprato questi biglietti riceveranno una mail per il rimborso con tutte le specifiche. Io vi chiedo scusa e vi ringrazio per avere provato ad esserci”.

Il regalo di Salmo

La sua sincerità ha colpito talmente tanto il rapper Salmo, che lo ha scelto per aprire il suo concerto a Eboli. Anastasio ha raccontato a Fanpage tutta la sua emozione: “Questa cosa è nata spontaneamente da Salmo, è lui che ha visto la maniera in cui ho comunicato le due date annullate e ha deciso di chiamarmi e suonare con lui. Per me Salmo è l’artista live più forte d’Italia, quindi un invito da parte sua ad aprire il suo live per me ha significato tantissimo”.



E prosegue con: “È stata una grandissima chiamata, anche perché sono sempre stato suo fan: lo ascoltavo da piccolo e lo ascolto tuttora. Salmo non mi ha fatto solo il regalo di farmi aprire il suo live, ma anche di stare con lui prima e dopo, di chiedergli tante cose, di imparare da lui e questo è prezioso“.

Con un post su Instagram, Anastasio si dice onorato e ringrazia il rapper per la la grande occasione che gli ha donato.

Nei suoi ringraziamenti scrive: “Ho avuto l’onore di aprire il concerto di Salmo ad Eboli. C’è poco da dire, chiunque sogni di vivere di rap dovrebbe andare ai suoi concerti e prendere appunti. Grazie Mauri per aver fatto succedere questa cosa così spontaneamente e grazie a tutta la squadra per l’accoglienza”.