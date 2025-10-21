“E’ stato aberrante”: gli attacchi a Rosa Chemical

Il cantante è sempre stato sincero sul suo feticismo, ma l’accaduto durante la puntata di Ballando con le Stelle ha suscitato critiche.

Durante la quarta puntata di Ballando con le Stelle, il cantante ha baciato e annusato i piedi della sua ballerina, Erica Martinelli. In particolare, alcune dichiarazioni e immagini che sono andate in onda hanno suscitato lo sconcerto del pubblico.

Rosa Chemical e il feticismo

In alcune clip andate in onda nella puntata di sabato 18 ottobre, il cantante ha baciato e annusato i piedi della sua ballerina, Erica Martinelli.

Negli spezzoni condivisi, durante le prove il cantante piu’ volte le ha chiesto di poterle annusare i piedi perchè “Soprattutto sudati, dopo l’allenamento è la mia zona di comfort perchè diciamo: se il piede non sa di niente è un po’ come annusare una mano… sa di pelle. Mentre a me piace il piede perchè ha un odore tutto suo ed è proprio lì il punto”.

Rosa Chemical

Sembra però che i due siano arrivati ad un accordo: “Erica all’inizio me lo vietava, mi diceva no. Poi ha iniziato a dirmi: ‘Se fai il bravo te li do per 30 secondi‘. Questa è diventata la nostra merce di scambio”, diventando così la strategia in grado di motivare il cantante.

Le critiche a Rosa Chemical

Biccy afferma che i commenti di Rosa Chemical non sono piaciuti ai feticisti e, secondo quanto riportato, pare che abbiano contattato Grazia Sambruna che ne ha intervistato uno su MowMag: “Noi feticisti saremo anche complessi da comprendere, ma Rosa Chemical è stato aberrante. Ha messo in scena una baracconata che non ci rispecchia per niente. Se già siamo purtroppo abituati a essere visti con pregiudizio da parte della società, figuriamoci ora che Rai 1 ha mandato in onda quel teatrino orrendo“.

E poi continua: “Rosa Chemical è la cosa peggiore che ci sia successa dai tempi di Peppe Fetish. Prima di tutto, ci fa passare per maniaci, malati, mostri. Non siamo gente che va in giro a chiedere a chiunque di leccare piedi ancora prima del ciao, non è così che interagiamo con le persone. Ma questo è il messaggio che è passato, purtroppo”.