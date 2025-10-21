Dopo la pubblicazione del suo nuovo album, la giovane cantautrice è pronta a tornare in tv per un’occasione speciale.

A seguito dell’annuncio a sorpresa di Caramè che ha segnato il suo ritorno musicale, Angelina Mango sembrerebbe pronta per un altro ritorno: quello televisivo.

La cantante infatti sarà ospite dello show This is Me nella puntata dedicata a Lorella Cuccarini.

Angelina Mango a This is Me

A darne notizia, sono stati i canali ufficiali di Mediaset: Angelina Mango sarà ospite della puntata di This is Me in onda mercoledì 22 ottobre, per celebrare i 40 anni di carriera di Lorella Cuccarini.

Angelina Mango

Per onorare l’iconica showgirl, saranno presenti numerosi ospiti del mondo dello spettacolo, legati in vari modi a Lorella Cuccarini. Ovviamente nell’elenco non poteva mancare Angelina Mango, che ha iniziato il proprio percorso ad Amici con Lorella Cuccarini, che l’ha scelta nella sua squadra.

Il loro legame sembra essere ancora forte e autentico, sostenuto dall’affetto reciproco che nutrono. Più volte infatti Lorella Cuccarini è apparsa orgogliosa della carriera e crescita della sua ex allieva e non sono mancati i complimenti durante la vittoria di Angelina a Sanremo 2024.

Anche la cantante ha manifestato la sua gratitudine verso la sua ex insegnante che l’ha accompagnata e sostenuta in un percorso importante fatto di grandi successi e traguardi.

Angelina Mango e Caramè

Il nuovo album di Angelina Mango è stato annunciato a sorpresa dalla cantante stessa con un post condiviso su Instagram. Un disco di 16 tracce che segna un momento importante per la cantante dopo un periodo di assenza e problemi di salute. Come riporta La Tarma Records, l’artista ha raggiunto 1.005.396 ascolti in un solo giorno. Si tratta di un numero notevole che testimonia il successo dell’album.

Per ora non è noto se Angelina si esibirà con qualche brano del suo nuovo album, ma per scoprirlo, l’appuntamento è mercoledì 22 ottobre su Canale 5.