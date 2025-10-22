Emma Marrone: il video che ha commosso i social

La cantante ha emozionato tutti dopo aver pubblicato il video in cui suona la chitarra del papà Rosario, mancato tre anni fa.

Emma Marrone, che è tornata con il suo nuovo brano Brutta Storia, ha condiviso un video emozionante in cui riprende in mano lo strumento musicale del genitore, venuto a mancare circa tre anni fa.

Il video ha commosso tutti, e non sono mancati commenti e messaggi di supporto.

Il video di Emma Marrone

La cantante ha condiviso sui suoi profili social, un video in bianco e nero, mentre è seduta sul divano e tiene un mano un oggetto per lei fondamentale: la chitarra che apparteneva al papà Rosario, venuto a mancare nel 2022.

Ad emozionare il pubblico, sono state le parole che accompagnano il video: “Piango perché …Questa chitarra apparteneva a Ros. E suono di m*rda perché mi tremano le mani. Ma dopo tanto tempo ho trovato il coraggio di accendere l’amplificatore per sentire il suo suono inconfondibile. Questa è la verità e io sono questa cosa qua”.

Fra i numerosi commenti di affetto e forza che ha ricevuto, non è passato inosservato quello della cantante e grande amica Elisa: “Ti voglio bene. Questa cosa qua che tu sei, è perfetta”.

Le parole di Emma Marrone per il padre Rosario

E’ il 4 settembre 2022, uno dei giorni più dolorosi per l’artista. E’ la data che segna la morte dell’amato papà Rosario. Tre anni dopo, la cantante lo ha voluto ricordare con il coraggio di riprendere in mano la chitarra che a lui apparteneva.

A settembre, in occasione dell’anniversario della scomparsa, Emma Marrone aveva condiviso una fotografia nelle storie di Instagram per ricordare il padre, con la dedica: “Tre anni. Ci sono giorni in cui sembra siano passati 30. Altri giorni invece mi sembra di averti perso tre secondi fa. Ma io ti chiamo sempre. Io ti amo sempre. E tu sei qui. Tu sei la casa in cui abito. Ciao Ros“.