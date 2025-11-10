Vai al contenuto

Nino D’Angelo: le sue rivelazioni a Domenica In

Nino D'Angelo

Il celebre cantautore napoletano si è raccontato fra vita pubblica e privata a Mara Venier durante la puntata di Domenica In.

Nino D’Angelo è stato ospite ieri domenica 9 novembre nel salotto di Mara Venier durante la puntata di Domenica In, dove ha parlato dolcemente della moglie e del figlio Tony che ha diretto il film dedicato al padre intitolato “Nino. 18 giorni”.

Nino D’Angelo e il racconto sulla moglie

“Sono un privilegiato. Da bambino ho avuto poco, ma ora sto avendo troppo”. Così il cantante esordisce di fronte a Mara Venier, che procede a chiedergli quale sia stato uno dei giorni più belli della sua vita.
Come riporta Today, Nino D’Angelo confessa: “Quando mi sono innamorato di Annamaria“.

Nino D'Angelo
Nino D’Angelo

Il cantante poi racconta di come abbia conosciuto la donna che sarebbe diventata sua moglie: “Io avevo conosciuto il padre, autore di canzoni napoletane, che aveva notato il mio talento. Mi portò in casa dalla strada, mi vide in una festa di piazza e da quel momento mi ha seguito sempre. Eravamo a casa, lei portò il caffè e io pensai: la devo sposare”.

E continua: “Sono corso da lei vicino all’ascensore e le ho detto un mucchio di cose, ho provato a darle un bacio e mi ha dato uno schiaffo. Poi si è calmata e ci siamo fidanzati in segreto, finché non è rimasta incinta. Ci siamo sposati che era incinta di Tony, aveva 16 anni”. La loro storia d’amore prosegue da 47 anni.

Nino D’Angelo e il figlio Tony

Il cantautore racconta anche uno dei momenti più bui che ha vissuto per via della sua partenza da Napoli. Come racconta Leggo, Nino D’Angelo dichiara: “Allora la camorra mi fece andare via. Mi spararono nei vetri di casa, volevano i soldi. Abbiamo avuto paura e siamo dovuti scappare a Roma. Non me ne sono andato perché volevo, ma perché mi ci hanno costretto“. Il figlio Tony, entrato poi in studio, ha aggiunto: “Avevo cinque anni, per papà fu l’inizio della solitudine“.

Sul figlio, Nino D’Angelo ha fatto una considerazione emozionante: “Mio figlio che fa un film su di me mi ha fatto sentire molto amato, mai lo avrei pensato”. Il film documentario uscirà nelle sale il prossimo 20 novembre.


Riproduzione riservata © 2025 - NM

ultimo aggiornamento: 10 Novembre 2025 11:19

Annalisa contro gli hater: “Le persone sono frustrate”