Gianni Morandi e Anna Dan festeggiano 21 anni di matrimonio

Il celebre cantante ha condiviso un post su Instagram per festeggiare i 21 anni di matrimonio con Anna Dan.

Gianni Morandi e sua moglie Anna Dan sono convolati a nozze il 10 novembre 2004 e nella giornata di ieri hanno festeggiato il loro anniversario. Per l’occasione, il cantante ha voluto condividere un emozionante post su Instagram.

Gianni Morandi e la storia con Anna Dan

Il noto cantante, prima di Anna Dan, ha avuto una relazione con Laura Efrikian, attrice annunciatrice televisiva con cui si è sposati nel 1966. Con Laura, Gianni Morandi ha avuto tre figli: Marco, Marianna e Serena, la primogenita scomparsa subito dopo il parto a causa di una grave crisi respiratoria.

I due poi hanno divorziato nel 1979.

Gianni Morandi – notiziemusica.it

Come riporta Today, il primo incontro con Anna Dan, dirigente di una società informatica è datato 1994, a Bologna. Gianni ha raccontato di averla vista per la prima volta durante una partita di calcio, dove lei sedeva in tribuna.

Da quel giorno ebbe inizio la loro frequentazione, e tre anni dopo, nel 1997, nacque loro figlio di nome Pietro, in arte Tredici Pietro, un noto musicista e rapper.

Il 10 novembre 2004, Gianni e Anna si sposarono in gran segreto in compagnia dei famigliari e di amici intimi. La cerimonia si è svolta nel comune di Monghidoro, la sua città natale. Qualche anno fa il cantante aveva scritto sui social: “Ricordo l’emozione durante la cerimonia al comune di Monghidoro, quando il sindaco ci dichiarò marito e moglie. Noi stavamo già insieme dal 1994 e ci sposammo dieci anni dopo. Nostro figlio Pietro aveva 7 anni e naturalmente era con noi, quel giorno. Anna la sposerei altre 100 volte, la amo sempre come allora!”.

Il post di Gianni Morandi

La giornata di ieri, lunedì 10 novembre, ha segnato per Morandi e Anna Dan 21 anni di matrimonio. In occasione del loro anniversario, il cantante ha condiviso su Instagram un post semplice ma pieno di amore, dove lui scrive “31 anni insieme, 21 anni di matrimonio”.

Nelle foto condivise i due guardano verso l’altro e sorridono, mentre nel secondo scatto tagliano felici la torta nuziale.