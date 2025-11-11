Lutto per Giuliano Sangiorgi dei Negramaro

Grande dolore per il frontman dei Negramaro Giuliano Sangiorgi: l’addio alla nonna Stella scomparsa all’età di 98 anni.

E’ scomparsa all’età di 98 anni l’adorata nonna materna Stella. Il cantante Giuliano Sangiorgi, frontman dei Negramaro, ha voluto omaggiarla con un toccante messaggio condiviso sui social.

Ecco le sue parole.

Il messaggio di Giuliano Sangiorgi per la nonna Stella

La nonna Stella è stata una figura essenziale per il cantante. Come riportato da Vanity Fair, Sangiorgi ha parlato più volte del ruolo importante che ha avuto nella definizione della sua identità musicale. Il cantante era così legato alla nonna tanto da scegliere di chiamare la sua primogenita con il suo stesso nome, Stella.

Giuliano Sangiorgi ha scelto di condividere il suo dolore pubblicando un post lungo e commovente, in cui emerge con grande evidenza l’enorme affetto che li lega.

Nelle due foto, il cantante è ritratto mentre abbraccia dolcemente nonna Stella.

Il cantante scrive: “Ciao Nonna Stella! Sei il moto perpetuo delle onde. Sei il mare che mi porto dentro. Sei l’infinito tempo che avrei voluto creare, per tenerti qui, per sempre. Sei tutti i miei sorrisi più rumorosi. Sei il nome di mia figlia. Sei lei quando mi balla addosso. Sei me, quando, per gli altri, sono disposto a tutto…Sei le canzoni più dolci che mi hai cantato e tutte quelle mie, che hai conosciuto. Sei lo spazio in cui con me hai giocato e in quello in cui con te ho sognato. Sei la storia di ogni angolo di questo posto. Sei il futuro di ogni mio racconto. Sei Stella, nonna mia, e ti sento”.

Sotto il post, numerosi messaggi di vicinanza da parte di fan e colleghi.

I funerali

Il cantante conclude la sua emozionante dedica aggiungendo: “Chiudo gli occhi e ti sento ancora con la voce rotta che lasciasti indelebile tra le mie note nuove d’estate ”a mare a mare, addo’ non canta iaddhru, addo’ non lusce luna, addo’ non c’ete nuddhra creatura” e si rompe il cuore, dentro la tua voce…Sei “sostanza che non può sparire”! Buon viaggio, Nonna Stella!“.

I funerali si svolgono questa mattina, martedì 11 novembre, presso la Chiesa Beata Vergine del Rosario a Copertino.