Thomas Raggi dei Maneskin e il debutto da solista

Thomas Raggi, chitarrista dei Maneskin, ha annunciato il suo primo disco da solista, in uscita il 5 dicembre.

Non solo Damiano David e Victoria De Angelis: anche Thomas Raggi inizia un progetto da solista. Lo ha annunciato su Instagram, il nuovo album Masquerade prodotto da Tom Morello, in uscita il 5 dicembre e già disponibile per il pre-order. Il disco raccoglie otto brani rock e vanta di importanti collaborazioni internazionali.

“Masquerade“: il nuovo album di Thomas Raggi

Il nuovo progetto di Thomas Raggi è prodotto da Tom Morello. Come riporta Fanpage, il rapporto fra i due è già noto, e ne parla proprio Morello: “Thomas ed io ci siamo avvicinati grazie alle nostre comuni radici italiane e alla passione per il rock. È stato davvero emozionante vedere un chitarrista così giovane e talentuoso così appassionato di musica. Fin da quel primo incontro, abbiamo deciso di collaborare ed esplorare nuove idee insieme”.

Il chitarrista, in un comunicato stampa, parla così del disco: “Questo disco nasce da una mia esigenza artistica e dalla voglia di raccontare me stesso e la mia visione della musica. Dietro c’è tanto lavoro e dedizione ma realizzarlo è stato allo stesso tempo naturale. Nell’ultimo anno, il rapporto con Tom si è solidificato sempre di più. Abbiamo avuto modo di suonare insieme molto, lui mi ha coinvolto in alcuni suoi festival e suoi concerti. È stato spontaneo per me coinvolgerlo nel mio progetto e chiedergli di produrlo e aiutarmi a strutturarlo”.

Masquerade e gli artisti internazionale

Thomas Raggi, in merito alle numerosi collaborazioni con grandi artisti della scena rock, fa un accenno anche ai Maneskin: “Riunire intorno al mio disco così tante icone della musica, ed avere anche il piacere di conoscerne altrettante, mi ha ricordato che la musica non ha confini. La storia dei Måneskin me lo insegna, ma ora ne ho la conferma definitiva. Mi sento come se coloro che hanno fatto la storia della musica mi stessero poggiando una mano sulla spalla, dicendomi “Sei sulla strada giusta””.

Ecco alcune delle icone rock che hanno collaborato: Chad Smith, Beck, Matt Sorum, Nic Cester, Alex Kapranos, Maxim, Hama Okamoto, Sergio Pizzorno, Luke Spiller e Upsahl.

La copertina del disco è stata resa pubblica con un post su Instagram: