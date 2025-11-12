Bianca Atzei: “E’ un periodo intenso”

La cantante ha scelto di rompere il silenzio dopo le indiscrezioni sulla presunta rottura con Stefano Corti.
E’ da qualche mese che circolano voci secondo le quali Bianca Atzei è tornata single.
La cantante ora è tornata sotto i riflettori dopo aver svelato su Instagram come sta davvero vivendo questo periodo, e rivelando chi le sta dando forza.
Le presunte voci sulla rottura fra Bianca Atzei e Stefano Corti
Dopo 7 anni di relazione, secondo le indiscrezioni la cantante e l’inviato de Le Iene Stefano Corti si sarebbero allontananti a causa di forti crisi.
Già qualche settimana fa, Bianca Atzei aveva condiviso sui social un messaggio enigmatico che sembrava suggerire la presenza di una “terza incomodo“: “I Pesci sono incredibilmente perspicaci. Sono guidati dalla loro intuizione e sono sempre in grado di capire tutto ciò che sta accadendo in una determinata situazione senza che gli altri debbano spiegargli niente. È praticamente impossibile nascondere qualcosa ai Pesci perché catturano tutto nell’aria. Quindi pensa attentamente prima di provare a mentire a questa persona, perché difficilmente funzionerà“.
Il messaggio pare sia proprio rivolto a Stefano Corti, che si pensi l’abbia tradita.
Le parole di Bianca Atzei
La cantante sembra abbia voluto fare chiarezza, forse lasciando trapelare qualche indizio.
Su Instagram infatti ha colto l’occasione per rispondere ad alcune domande poste dai fan, e ha confessato: “È un periodo intenso, mi lascio trasportare dalla musica, sto scrivendo tanto, mi sto dedicando completamente a ciò che più amo e mi fa stare bene”.
Bianca Atzei poi ha precisato chi la sta aiutando a trovare la propria forza: sua figlio Noah, nato dalla relazione con Stefano Corti. “È la mia forza e io la sua. Tutto trova senso con lui. È la mia ispirazione in tutto e avrà sempre una mamma forte”.