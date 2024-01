La giovane rapper italiana Anna Pepe inaugura una nuova era discografica con il suo ultimo singolo “I Got It”.

La giovane artista Anna Pepe ha lanciato il suo primo singolo del 2024, intitolato “I Got It”, segnando l’inizio di una nuova era nella sua carriera musicale. Debuttando dello scalpitante mondo del rap, il brano – scritto dalla stessa cantante e prodotto da Sadturs, Kiid, Adam11 e Usa Beats – è un rap diretto e incisivo che celebra l’autoaffermazione.

Un videoclip girato a New York

Il videoclip di “I Got It” – pubblicato venerdì 19 gennaio – è stato girato da una troupe americana e mostra Anna che si muove per le strade di New York, esce da un’auto sportiva laccata di rosa e sfoggia outfit sgargianti. Non è stata casuale la scelta di girare il video nella Grande Mela: la rapper sarà infatti rappresentata negli Stati Uniti dalla Republic Records, parte di Universal Music Group.

La casa discografica ha già con sé alcune delle più luminose icone della musica mondiale, nell’epoca attuale, come Nicki Minaj, Drake, The Weeknd, Ariana Grande e Taylor Swift. Adesso, anche la giovane cantante rientrerà nella lista di questi grandi nomi.

Un 2023 di successi per Anna

Anna Pepe ha mantenuto il primato di essere l’artista femminile più ascoltata in Italia su Spotify nel 2023. Nel corso dello stesso anno, ha partecipato alla colonna sonora del blockbuster mondiale “Fast X”, ultimo capitolo della saga di “Fast & Furious” con Vin Diesel.

Inoltre, l’artista italiana ha pubblicato collaborazioni multiplatino come “Vetri Neri” con Ava e Capo Plaza, prendendo parte anche all’ultimo singolo del rapper Rhove, “Petit Fou Fou”, attualmente tra i brani più ascoltati in Italia.

Cosa ne sarà del futuro di Pepe adesso? Con “I Got It”, Anna mira a fare un importante passo avanti nella sua carriera artistica. La giovane rapper, con oltre 1 milione e 500 mila followers su Instagram e quasi due milioni su TikTok, sembra pronta a portare la sua musica a un pubblico ancora più ampio.

Di seguito il video del singolo “I Got It”:

