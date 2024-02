La vincitrice della 74esima edizione del Festival si prepara ad un tour nel 2024: ecco tutti gli appuntamenti di Angelina Mango.

Reduce dalla vittoria al Festival di Sanremo, la figlia d’arte ha annunciato le date del suo attesissimo tour “Angelina Mango nei club 2024”. Dopo aver incantato il pubblico dell’Ariston con il suo brano “La noia”, Angelina è pronta a portare la sua musica e il suo talento in alcuni dei club italiani più rinomati, promettendo un’esperienza live indimenticabile per i suoi fan.

La vittoria al Festival di Sanremo

La vittoria a Sanremo e il successo del suo singolo “La noia” hanno confermato Angelina Mango come una delle voci più interessanti e originali del panorama musicale italiano. Tuttavia, il suo trionfo alla kermesse non è stato l’unico riconoscimento.

La giovane artista ha ricevuto anche il Premio della Sala Stampa Lucio Dalla e il Premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale, a conferma della sua eccezionale dote artistica. Dopo aver annunciato inoltre la sua partecipazione all’Eurovision Song Contest 2024, Angelina è pronta a dimostrare sul palco la sua maturità artistica e a condividere con i suoi fan un nuovo racconto di sé.

Il tour autunnale di Angelina Mango

Il concerto evento “Pare una pazzia”, previsto per il 17 aprile al Fabrique di Milano, ha registrato un sold out in tempi record. Così, per festeggiare il suo grande successo, Angelina ha deciso di aggiungere una nuova data al Fabrique il 26 ottobre 2024, offrendo ai suoi fan un’altra opportunità per vederla esibirsi dal vivo.

Il tour autunnale di Angelina Mango, invece, prenderà il via l’11 ottobre 2024 all’Atlantico di Roma, per poi proseguire con tappe a Napoli, Molfetta, Nonantola, Firenze, e concludersi a Venaria Reale. La serie di concerti intitolata “Angelina Mango nei club 2024”, e prodotta da Live Nation, prevede le seguenti date:

11 ottobre 2024 – ROMA – ATLANTICO

– ATLANTICO 14 ottobre 2024 – NAPOLI – CASA DELLA MUSICA

– CASA DELLA MUSICA 16 ottobre 2024 – MOLFETTA (BA) – EREMO CLUB

(BA) – EREMO CLUB 19 ottobre 2024 – NONANTOLA (MO) – VOX CLUB

(MO) – VOX CLUB 21 ottobre 2024 – FIRENZE – TUSCANY HALL

– TUSCANY HALL 22 ottobre 2024 – PADOVA – GRAN TEATRO GEOX

– GRAN TEATRO GEOX 24 ottobre 2024 – VENARIA REALE (TO) – TEATRO CONCORDIA

(TO) – TEATRO CONCORDIA 26 ottobre 2024 – MILANO – FABRIQUE // NUOVA DATA

I biglietti per la nuova data al Fabrique di Milano del 26 ottobre 2024 saranno disponibili da lunedì 12 febbraio alle 12:00 su Live Nation e Ticket Master, dove sono già disponibili i biglietti per le altre date del tour.

