In gara al Festival di Sanremo, Angelina Mango annuncia un’inaspettata notizia con l’apertura di “La Noioteca”.

In occasione della sua partecipazione alla 74edizione del Festival di Sanremo, Angelina Mango ha in programma qualche altra idea che va oltre la presentazione del suo brano. In attesa con la canzone sanremese “La noia”, l’artista inaugura un progetto unico: “La Noioteca”. Scopriamo cos’è davvero questo spazio, situato nel cuore di Sanremo.

“La Noioteca” di Angelina Mango: un luogo di scoperta

Debuttando a Sanremo con La Noia – scritto insieme a Madame e composto con Dardust – Angelina Mango afferma: “La noia è tempo e ne rivendico il valore”, sottolineando come questo tempo possa essere investito in attività che arricchiscono l’individuo.

E proprio con queste idee nella testa, la cantante decide di realizzare al centro di Sanremo la sua “Noioteca”: un’ampia gamma di attività legate all’universo della cantautrice, dalle sessioni di make-up e acconciature ispirate al suo immaginario, ai tatuaggi temporanei, fino a mandala e origami.

Un listino misurato in minuti di noia

Questo luogo è pensato, quindi, per trasformare la noia da semplice stato d’animo a moneta di scambio per esperienze artistiche e personali. “La Noioteca”, sarà aperta al pubblico in via G. Matteotti 194. Giorni e orari di apertura: dal martedì al venerdì, dalle 10.30 alle 12 e dalle ore 14.30 alle ore 19 con ingressi fino ad esaurimento capienza.

E per quanto riguarda i prezzi, quali sono i costi previsti? L’ingresso a “La Noioteca” di Angelina Mango non richiede denaro, ma minuti di noia che i visitatori sono disposti a “investire”. Un listino atipico accoglie gli avventori, proponendo un’esperienza dove il tempo dedicato alla noia si trasforma in un’opportunità per esplorare nuove forme di espressione e intrattenimento.

Sanremo 2024, un tributo al padre

Nella serata delle cover del Festival, Angelina Mango renderà omaggio a suo padre, l’indimenticabile cantautore Pino Mango, esibendosi con il brano “La rondine”. L’accompagnamento del Quartetto d’Archi dell’Orchestra di Roma, aggiungerà un tocco speciale a questa performance, collegando la musica di ieri e di oggi della famiglia Mango.

In attesa della kermesse, Angelina si prepara anche per il suo tour “Angelina Mango nei club 2024”, che promette di essere un’esplorazione della sua evoluzione artistica e personale attraverso i principali club d’Italia. Di seguito le date dei concerti, i cui biglietti sono disponibili su Live Nation:

11 ottobre – Atlantico, Roma

14 ottobre – Casa della Musica Federico I, Napoli

16 ottobre – Eremo Club, Molfetta

19 ottobre – Vox Club, Nonantola

21 ottobre – Tuscany Hall, Firenze

22 ottobre – Gran Teatro Geox, Padova

24 ottobre – Teatro della Concordia, Venaria Reale

