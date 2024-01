Il film sulla vita dell’amata cantante inglese uscirà nei cinema britannici il 12 aprile 2024. Ad interpretarla sarà Marisa Abela.

Il biopic sulla vita di Amy Winehouse, talentuosissima musicista scomparsa prematuramente nel 2011 a soli 27 anni per avvelenamento da alcol, si intitolerà “Back to black“, come il titolo della sua canzone più famosa. La regia è di Sam Taylor-Johnson, autore di pellicole come “Nowhere Boy” e “Cinquanta sfumature di grigio“, mentre la scrittura del film è stata affidata a Matt Greenhalgh, famoso per aver lavorato a “Film Stars Don’t Die in Liverpool“. Oggi è uscito il primo trailer.

“Back to black”: il cast e il trailer

Come anticipato, Amy Winehouse verrà interpretata da Marisa Abela. Jack O’Connell recita invece nel ruolo del marito di Winehouse, Blake Fielder-Civil. Il padre della cantante, Mitch Winehouse, è interpretato da Eddie Marsan, mentre il ruolo della madre, Janis Winehouse-Collins, è stato affidato a e Juliet Cowan. Lesley Manville è la nonna di Amy, Cynthia.

Nel trailer del film uscito oggi Marisa Abela, sulle note di “Back to Black“, fa dire ad Amy Winehouse: “Non scrivo musica per essere famosa. Scrivo canzoni perché non so cosa farei se non lo facessi.” Poi prosegue: “Voglio che le persone ascoltino la mia voce e possano dimenticare i loro problemi. Voglio essere ricordata per essere stata me stessa“.

Amy Winehouse: Gli altri film su di lei

Questo non sarà il primo film a raccontarci la (travagliatissima) vita della cantante britannica dall’animo soul: sono infatti già usciti diversi documentari sulla sua vita e la sua eredità musicale, tra cui il vincitore dell’Oscar nel 2015, “Amy“, e il film televisivo della BBC “Reclaiming Amy“. La realizzazione di “Back to Black” è stata annunciata per la prima volta in fase di sviluppo nel 2018 ed ha ricevuto il sostegno di Amy Winehouse Estate, Universal Music Group e Sony Music Publishing.

