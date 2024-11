Al Bano preoccupa i fan: è stato operato per un problema alla voce

Al Bano è stato operato oggi a causa di una raucedine che gli causava problemi alla voce: ecco come sta ora il cantante.

Le condizioni di salute di Al Bano Carrisi fanno preoccupare i fan. Nella giornata di oggi il cantante, ricoverato presso La Casa di Cura Villa del Rosario di Roma, si è dovuto sottoporre a un delicato intervento chirurgico alla voce a causa di una fastidiosa raucedine. Scopriamo come sta adesso.

Al Bano: l’intervento alle corde vocali

In una nota, il cantante ha spiegato al pubblico i motivi dell’operazione. “Ho sofferto di un problema di sinusite che mi dava fastidio alle corde vocali e che mi causava raucedine. Grazie al professor Businco che ha inventato questa nuova tecnica di operazione, per niente invasiva come quelle del passato, mi sono ripreso subito. Domani esco dalla clinica‘‘ – ha rivelato Al Bano.

Il professor Businco, medico che ha operato Al Bano, ha spiegato così l’intervento: “è un tipo di intervento sulle alte vie respiratorie, della durata di una ventina di minuti, ad alta tecnologia di chirurgia endoscopica mini invasiva, che permette di ripristinare la funzionalità di tutto il tratto respiratorio senza il rischio di danneggiare le corde vocali, come poteva invece avvenire un tempo‘‘.

Al Bano

Al Bano: le condizioni di salute

Ad accompagnare Al Bano durante l’operazione non c’era la sua dolce metà, Loredana Lecciso. La donna ha spiegato: “Purtroppo non sono potuta andare con lui perché ho fatto un piccolo intervento alla pelle e sono ancora in convalescenza. Ma ho tranquillizzato i miei figli e gli ho detto “andrà tutto bene, vostro padre è Highlander!“.

Ma quindi, adesso come sta Al Bano? L’artista pugliese ha voluto rassicurare i fan: è già in gran forma e presto sarà pronto a tornare sul palco, forse quello di Sanremo 2025. A tal proposito ha raccontato: “Ho mandato a Carlo Conti ben tre brani, sono molto fiducioso“.