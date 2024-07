Scopri i brani che il rapper anglo-americano eseguirà al Rock In Roma il 16 luglio 2024.

Nell’estate del 2024, l’Ippodromo delle Capannelle a Roma si appresta ad accogliere uno degli eventi più emozionanti e attesi del panorama musicale urban: il concerto di 21 Savage. Questo artista anglo-americano, che ha conquistato le classifiche statunitensi trovandosi attualmente in prima posizione, porterà la sua energia e il suo talento in uno show che promette di essere un punto di riferimento per gli appassionati del genere urban a livello globale. Sulla scia del successo dei suoi album e singoli certificati, il 16 luglio 2024, 21 Savage dimostrerà perché è considerato uno dei rapper più eclettici e influenti del momento.

Un successo in continua ascesa

21 Savage ha avuto un impatto inconfondibile sulla scena musicale globale fin dal suo debutto nel 2016 con l’EP “Savage Mode”, raggiungendo traguardi notevoli come la certificazione platino e piazzandosi saldamente in vetta alle classifiche di Billboard. Il suo album “i am > i was” ha riscosso un successo travolgente, ottenendo la certificazione come Disco di Platino, la prima posizione nella Billboard 200 Albums Chart, e guadagnando un posto tra i nominati ai Grammy nella categoria Best Rap Album, oltre a vincere il premio per la Best Rap Song con il brano “A Lot”. La collaborazione con Drake nell’album “Her Loss” del 2022 ha ulteriormente cementato il suo status di artista di punta nel genere urban, totalizzando oltre 3 miliardi di stream.

La setlist del concerto

Durante lo show di circa due ore, il pubblico avrà il piacere di ascoltare una serie di brani che hanno definito la carriera di 21 Savage fino ad oggi. La setlist, basata su performance precedenti con un’alta probabilità del 99%, includerà hit come:

No Heart

Jimmy Cooks

On BS

Don’t Come Out The House

Peaches & Eggplants

Née-Nah

TOPIA TWINS

Who Want Smoke??

Red Opps

X

Bank Account

Runnin

10 Freaky Girls

Should’ve Wore A Bonnet

Spin Bout U

Rockstar

Creepin’

All Of Me

A Lot

Rich Flex

Knife Talk

Redrum

21 Savage

Un appuntamento imperdibile

La performance di 21 Savage a Rock in Roma non è soltanto un concerto ma un vero e proprio evento culturale che riflette la vivacità e la dinamicità della musica urban contemporanea. È un’occasione unica per gli appassionati del genere e per coloro che desiderano vivere l’energia di uno degli artisti più influenti della scena musicale odierna. Il concerto presso l’Ippodromo delle Capannelle il 16 luglio 2024 rappresenta una data da circolare in rosso per tutti gli amanti della musica e per chi cerca un’esperienza live indimenticabile.