Rivivi la dance anni ’90 e 2000 con gli Eiffel 65 a Majano.

Era il 1998 quando uno dei brani più iconici del decennio, “Blue (Da Ba Dee)“, iniziò a risuonare nelle radio, segnando l’inizio di una nuova era nella musica dance mondiale. Quel successo trascinò gli Eiffel 65 nei vertici delle classifiche internazionali, facendo del gruppo un vero fenomeno globale. Con oltre 15 milioni di dischi venduti in soli cinque anni, la band si è affermata come una delle realtà più influenti del panorama musicale. Oggi, ventisei anni dopo quel primo, inaspettato successo, gli Eiffel 65 si apprestano a tornare sul palco, pronti a incantare nuovamente il pubblico con la loro inconfondibile energia.

Eiffel 65: il concerto a Majano

Il 26 luglio 2024, gli Eiffel 65 saranno i protagonisti indiscussi della 64° edizione del Festival di Majano, un appuntamento che vedrà la band esibirsi nell’ambito dell’evento “Caos 90 Live“. Le luci dell’Area Concerti si accenderanno alle 21:30 per dare vita a una serata interamente dedicata alla migliore musica dance degli anni ’90 e 2000. L’evento promette di essere un momento imperdibile per tutti gli appassionati del genere, grazie anche alla presenza di ospiti di calibro come Marvin & Andrea Prezioso, Carolina Marquez, Dj Kubik e Cire.

La scaletta: un tuffo nel passato

Basandoci sulle performance passate, è possibile anticipare una scaletta che vedrà gli Eiffel 65 alternare hit indimenticabili e pezzi più recenti, mantenendo vivo il legame con il loro pubblico storico senza rinunciare a conquistarne uno nuovo. Ecco le possibili canzoni:

Too Much of Heaven

Move Your Body

Cosa resterà (in a song)

Quelli che non hanno età

Viaggia insieme a me

Figli di Pitagora

Una notte e forse mai più

Voglia di dance all night

Blue (Da Ba Dee)

Lucky (In My Life)

80’s Stars

Gli Eiffel 65 e gli altri ospiti dell’evento Caos 90 Live promettono quindi una serata di grande festa, un ritorno alle atmosfere uniche e inconfondibili dei gloriosi anni ’90 e 2000. La 64° edizione del Festival di Majano si prospetta come una celebrazione della musica dance, un viaggio attraverso i successi che hanno fatto la storia e che continuano a resistere al passare del tempo, amati da chi c’era e da chi, oggi, desidera scoprirli.