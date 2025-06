Il concerto di Bologna di Vasco Rossi ha visto un momento molto importante. Stiamo parlando dell’incontro tra con Loredana Magnoni e Massimo Baroni, genitori di Alba Chiara, ragazza uccisa nel 2017 dal fidanzato. Durante il colloquio, il cantante ha ascoltato le parole di Loredana e Massimo e ha deciso di unirsi alla loro causa, denunciando qualsiasi tipo di violenza fatta sulle donne.

Ad aver raccontato il bellissimo incontro è stato proprio Massimo, papà di Alba Chiara, il quale è riuscito a incontrare il cantante grazie al progetto “Come un’onda” promosso da Rai Radio 1. Ad aver riportato la dichiarazione di Massimo è stato il Corriere, di seguito le sue parole:

“Alba Chiara si chiamava così proprio perché io sono un fan di Vasco. Quel nome e quella canzone hanno sempre significato tanto … Da tanto tempo volevamo incontrarlo per consegnarli il catalogo dei quadri di Alba Chiara: il nostro desiderio era quello di far conoscere a Vasco Alba Chiara come artista“. Il racconto poi prosegue: “Lui si è dimostrato molto disponibile. È stato insieme a noi 20 minuti, ha voluto che gli raccontassimo chi era nostra figlia, abbiamo sfogliato insieme il catalogo e ha abbracciato più volte Loredana“.