La cantante ha condiviso su Instagram una piccola disavventura: è rimasta chiusa sul balcone della sua camera d’hotel.

Lorella Cuccarini ha dovuto affrontare un piccolo inconveniente. Durante il suo soggiorno in hotel, le donne delle pulizie sono entrate nella sua camera per pulire ma non si sono accorte che lei fosse in balcone. Il risultato? Per sbaglio l’hanno chiusa fuori! La cantante ha deciso quindi di condividere coi fan la simpatica disavventura.

“Non si sono resi conto”: il video di Lorella Cuccarini

Lorella Cuccarini ha coinvolto i suoi fan su quanto accaduto tramite un simpatico video. Il contenuto è stato pubblicato sulle storie del suo profilo e qui si può vedere Lorella sul balcone mentre inquadra la porta finestra che dà accesso alla camera. Nel mentre l’artista ha anche spiegato cosa le è successo.

“Breve storia triste. Sono venute le signore delle pulizie a mettere a posto la camera, ma non si sono rese conto che io stavo in balcone e mi hanno chiusa qui. Come rientro?“, ha commentato Lorella, aggiungendo anche la parola “Aiutatemi” con alcune emoticon che ridono. Poco dopo è intervenuto suo fratello che le ha aperto la porta permettendole di entrare in camera, tant’è vero che l’artista ha anche deciso di dedicargli un’altra storia con tanto di tag. Lorella Cuccarini

L’autenticità di Lorella Cuccarini sui social

Probabilmente Lorella Cuccarini è una delle star più amate in Italia, sopratutto per via del suo essere autentica. Un pregio che non è passato inosservato neanche dal severissimo pubblico dei social, dove la cantante ha cominciato a condividere alcuni momenti della sua vita privata.

Qui, infatti, Lorella si è mostrata in molteplici occasioni senza filtri, riprendendosi priva di trucco, piuttosto che mentre inaugura la stagione estiva tuffandosi in mare. Insomma, una semplicità che agli utenti è piaciuta molto, tant’è vero che sotto i suoi post si leggono per lo più commenti di ammirazione.