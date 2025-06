La cantante ha duettato con Gigi D’Alessio allo stadio Maradona e omaggiato il capoluogo campano con la maglia del Napoli.

Nella serata di ieri 12 giugno, Elodie ha acceso lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli con il suo concerto. Un traguardo importante, dato che Elodie è la prima cantante donna a conquistare lo stadio partenopeo. Per l’occasione, l’artista ha incantato il pubblico con la sua performance live e deciso di fare un tributo alla città campana: invitare Gigi D’Alessio e indossare la maglietta del Napoli.

Il tributo di Elodie alla città di Napoli

Sembra proprio che il concerto di Elodie allo stadio Maradona sia stato un vero successo che rimarrà nel cuore di tutti i presenti. Anche perché la cantante ha deciso di rendere omaggio a Napoli indossando la maglietta azzurra dell’omonima squadra di calcio, reduce dalla vittoria dello scudetto.

Ma se il pubblico ha apprezzato molto questa scelta, è andato in visibilio quando sul palco ha fatto la sua comparsa Gigi D’Alessio. Elodie, infatti, ha invitato il cantante e insieme si sono esibiti in “Io vorrei” e in “Una magica storia d’amore”, celebre brano dell’artista partenopeo pubblicato nel 1999.

@mario.montani ELODIE LA PRIMA DONNA AL MARADONA DI NAPOLI ✨ #elodie #elodielive #elodietour #elodiestadiumshow ♬ suono originale – mario.montani Ma non è finita qui: Gigi D’Alessio, infatti ha deciso di complimentarsi con Elodie per la scelta di aver indossato la maglia del Napoli, dando origine a un siparietto indimenticabile. “Devo dire che l’azzurro di dona molto“, ha dichiarato l’artista alla cantante, per poi intonare l’inno che ormai la città partenopea ha fatto proprio: “Siamo noi, siamo noi, i campioni dell’Italia siamo noi…” . Elodie

I prossimi impegni live di Elodie

Certo, i concerti negli stadi di Elodie hanno conquistato il pubblico, ma se non sei riuscito a partecipare, non disperare. La cantante di recente ha annunciato il suo tour nei palazzetti che la vedrà impegnata da ottobre a dicembre del 2025.

La tournée porterà Elodie ad esibirsi in importanti città Italiane, come Jesolo, Milano, Firenze, Roma, Messina e Torino. Attualmente i biglietti sono già in vendita e possono essere acquistati sulle piattaforme online e presso i punti vendita autorizzati.