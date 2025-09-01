Il cantautore si trova in Puglia, ma a scanso di equivoci ha voluto pubblicare un post in cui spiega di aver pagato per il soggiorno.

Che Vasco Rossi fosse legatissimo alla Puglia non è un mistero per nessuno. Il cantautore ha sempre manifestato un forte amore per il tacco d’Italia, tant’è vero che è stato nominato persino cittadino onorario di Castellaneta, comune pugliese. Così, Vasco ha deciso di trascorrere le sue vacanze presso il Kalidria, un resort di lusso situato proprio a Castellaneta Marina.

Ma a scanso di ogni equivoco, il cantautore ha deciso di spiegare ai propri fan di aver pagato per fare questa vacanza, facendo luce su un tema che da sempre infiamma il web: il fatto che spesso numerose celebrità alloggino gratuitamente in resort da sogno solo per fine pubblicitario.

Le parole di Vasco Rossi

Le parole pronunciate da Vasco Rossi in merito alla sua vacanza hanno un tono ironico, ma non hanno lasciato spazio ad equivoci: il cantante ha pagato per la sua vacanza cinque stelle. L’artista, in questo modo, ha voluto allontanarsi da quel trend che ormai si è affermato sul web, tale per cui molte celebrità alloggino gratuitamente in hotel di lusso in cambio di pubblicità sui social.

Vasco ha infatti deciso di pubblicare un post con tanto di descrizione che recita: “Ci tengo a chiarire una cosa: non faccio parte del “biglietto vacanza” del Kalidria… sono qui solo come ospite pagante. Quello che faccio lo faccio per puro piacere e con la mia disponibilità. Grazie davvero a tutti per l’affetto“.

Vasco Rossi cittadino onorario della Puglia

Come anticipato, Vasco Rossi è da qualche anno cittadino onorario di Castellaneta Marina. Infatti, è proprio nella località pugliese che il cantautore trascorre da anni le proprie vacanze estive, promuovendo un maniera spontanea il territorio.