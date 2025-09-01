Durante il concerto del pianista una struttura metallica per le luci è crollata sul palco, ma per fortuna non ci sono stati feriti.

Ieri, 31 agosto 2025, ha avuto luogo ad Agnone Cilento il concerto di Raphael Gualazzi, celebre pianista e cantautore. Doveva essere una serata all’insegna della musica, ma si è trasformata in un incubo per l’artista e il pubblico. Infatti, una struttura di metallo necessaria per le luci di scena è crollata all’improvviso durante la performance, ma per fortuna non ci sono stati feriti. Ecco che cosa è successo.

La tragedia sfiorata

L’incidente è avvenuto mentre Raphael si trovava al pianoforte intento a esibirsi in uno dei suoi celebri brani. All’improvviso, la struttura di metallo per le luci ha ceduto crollando sul palco, sfiorando il pianista che per fortuna è rimasto illeso.

Poco dopo l’accaduto, il suo team ha emanato un comunicato stampa con cui ha spiegato meglio quanto accaduto: “L’artista e i musicisti della sua band ci tengono a far sapere che stanno bene: è stato grande lo spavento ieri sera quando durante il concerto ad Agnone Cilento, frazione del comune di Montecorice (SA), è venuta giù parte della struttura dell’impianto luci. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito“.

Di seguito il video dell’incidente:

@monica..44 ⚠️ CROLLA STRUTTURA IN FERRO DURANTE CONCERTO A MONTECORICE ⚠️ Tantissima paura, ieri sera, ad Agnone Cilento, frazione del comune di Montecorice, quando, durante il concerto di Raphael Gualazzi sul lungomare di Via Marina Nuova, la struttura in ferro dell’impianto luci è crollata sul palco. Nessuno è rimasto ferito ma si sono vissuti momenti di panico. ♬ suono originale – monica zoccola

Il commento del pubblico

In ogni caso, non sono mancate le testimonianze dirette di alcuni presenti tra il pubblico durante il concerto. Alcuni utenti hanno condiviso la loro esperienza sui social, in particolare modo su TikTok: “Ci siamo presi tutti un grande spavento, anche se ci hanno detto di stare tranquilli perché stavano tutti bene” scrive uno, “Dai video non si capisce bene, ma è stata una cosa davvero spaventosa, un tuono e all’inizio non si capiva bene cosa fosse successo“, aggiunge un altro.

Per fortuna nessun ferito, anzi, il tour di Raphael proseguirà il 5 settembre con il concerto a San Gemini, in provincia di Terni.