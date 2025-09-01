Vai al contenuto

“Troppo autocelebrativo”: Laura Pausini criticata per la casa museo

Laura Pausini all'Eurovision 2022

La cantante ha trasformato la sua casa d’infanzia in un museo, ma non tutti hanno apprezzato la scelta. La sua risposta.

Tra le mete d’obbligo per i fan di Laura Pausini c’è da sempre la sua casa a Solarolo, il paese dove è cresciuta. Proprio per questo motivo la cantante ha deciso di trasformarla in un museo, permettendo a tutti di visitare le stanze in cui ha trascorso la sua infanzia.

Laura Pausini e l’inaugurazione della sua casa museo

Ormai è tutto pronto per la grande inaugurazione della nuova casa museo di Laura Pausini. La cantante ha deciso di condividere con tutti i suoi fan la bellissima notizia con un post pubblicato sul suo profilo Instagram.

Il contenuto consiste in un selfie della cantante davanti alla sua casa che ora è conosciuta come “Laura Pausini Museum”. A completare il tutto una descrizione in cui spiega come mai abbia preso questa decisione: “Quando mi hanno proposto di far diventare museo la nostra casa del fan club la mia prima battuta è stata scontata: “Un museo? Ma non sono ancora morta!”“.

Il discorso prosegue: “Però mi è stato fatto notare che oltre ad essere diventata una richiesta ricorrente dei soci del nostro fan club e da molti non soci che avrebbero voluto visitare la mia casa, sarebbe stato ancora più bello aprirlo e godermelo anche io“.

Laura continua: “Per questo ho seguito le varie fasi di preparazione che, a causa dell’alluvione di due anni fa, hanno ritardato l’inaugurazione al 7 settembre 2025 (dove sarò presente per tagliare il nastro) e l’apertura al 13 settembre“.

La critica e la risposta di Laura Pausini

In seguito all’annuncio i fan hanno espresso tutta la loro gioia pubblicando dei commenti carichi di entusiasmo, ma non tutti hanno apprezzato l’iniziativa della cantante. Un utente, in particolare modo, ha espresso una critica: “Non è un po’ troppo autocelebrativo inaugurare un museo, come ha sottolineato nell’incipit è viva e vegeta e gli auguro il meglio del mondo perché è una grande artista di fama internazionale“.

Il commento non è passato inosservato e Laura ha deciso di rispondere con un po’ di ironia: “Appunto… meglio così, almeno lo posso vedere anche io“.

Laura Pausini
Laura Pausini

