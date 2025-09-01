Il cantante si trova alla Mostra del Cinema di Venezia e sul red carpet è apparso in compagnia di una donna misteriosa generando un equivoco.

Michele Bravi è uno degli ospiti della Mostra del Cinema di Venezia. Il cantautore, infatti, ha sfilato sul celebre red carpet, ma non era solo. Accanto a lui una misteriosa donna dai capelli biondi verso cui Michele ha mostrato molto affetto. Alcuni utenti hanno ipotizzato che fosse l’attrice Lunetta Savino, ma la verità è un’altra: scopriamo di chi si tratta.

Michele Bravi e la sua mamma sfilano sul red carpet

Ebbene sì, la donna misteriosa che ha accompagnato Michele Bravi sul red carpet non è altro che la signora Giovanna, sua mamma. Ciò spiega perfettamente come mai il cantautore fosse così affettuoso con lei, tanto da sistemarle i capelli davanti agli obiettivi dei fotografi. Un gesto che non è passato inosservato, tant’è vero che sul web il profilo di Verissimo ha pubblicato un video con tanto di scritta che recita: “L’amore è Michele Bravi che sistema i capelli alla mamma sul red carpet di Venezia“. @verissimotv Questo momento 😭😭😭 #Verissimo #MicheleBravi #Venezia82 #VeniceFilmFestival #davedere ♬ suono originale – Love_Songs

Lo stesso Michele ha deciso di condividere su Instagram alcuni scatti sul red carpet in compagnia della signora Giovanna, con tanto di descrizione che recita: “Ciao mamma guarda come mi diverto“.

Il legame tra Michele Bravi e mamma Giovanna

Non è un mistero che Michele Bravi sia legatissimo a Giovanna, sua mamma. Il cantautore, infatti, non ha mai nascosto il suo affetto per lei, nonostante sia cresciuto in compagnia dei nonni. Proprio Michele, durante una puntata del podcast One More Time aveva spiegato: “I miei genitori erano molto giovani, soprattutto mia madre, perché mi ha avuto che aveva vent’anni“.