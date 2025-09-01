In un’intervista, la cantante ha parlato della sua carriera e svelato un curioso retroscena sul famoso servizio fotografico per Playboy.

Tra le voci più celebri della musica italiana c’è sicuramente anche Iva Zanicchi. La cantante, infatti, vanta una carriera fatta di molteplici successi tra cui ben dieci partecipazioni e tre vittorie al Festival di Sanremo. In un’intervista per Fanpage.it, la cantante si è messa a nudo, ripercorrendo la sua carriera e rivelando come la sua famiglia reagì al suo set fotografico per Playboy.

Dagli esordi al successo a Sanremo

Iva Zanicchi ha sempre saputo che sarebbe diventata una cantante. Un sogno che le è costato fatica e tanti sacrifici, ma che poi l’ha portata sul palco di Castrocaro. Qui, la giovane Iva si presentò per il concorso Voci nuove, anche se le cose non andarono nel migliore dei modi: “Rimasi senza voce dall’emozione, completamente “svociata”. Alla finale di Castrocaro cantai malissimo“.

Tuttavia, Iva ricevette lo stesso un contratto discografico e da lì in poco tempo raggiunse il successo, tanto da vincere per ben tre volte il Festival di Sanremo. Proprio in merito alla kermesse, la cantante ha spiegato che per lei Sanremo sia “un posto felice” nonché “l’unico evento capace di lanciare una canzone o un cantante in pochissimi giorni“. Iva Zanicchi

Il pentimento di Iva Zanicchi per il set fotografico su Playboy

Ma oltre alla carriera musicale, Iva Zanicchi è diventata presto un celebre volto televisivo e del mondo dello spettacolo. Ed è proprio qui che la cantante ha dovuto fare i conti anche con un pentimento: aver accattato di posare per Playboy.

“Il direttore di Playboy Italia mi contattò per chiedermi di posare per le foto. Mi rassicurò che sarebbero uscite solo in quell’edizione, non l’avrei vista da nessun’altra parte. Poi mi resi conto e cominciai a girare tutti i paesi vicino al mio, comprai tutte le copie di tutte le edicole“, ha spiegato Iva.