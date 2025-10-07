Umberto Tozzi aveva già annunciato il suo addio alla musica live. Dopo oltre 50 anni di carriera, ecco le ultimissime date.

L’artista torinese, reduce da un importante concerto all’Arena di Verona tenutosi ieri, lunedì 6 ottobre, ha annunciato le ultime date del tour mondiale che segnerà l’addio definitivo alla musica live.

Sette concerti in Italia e cinque in Europa. E in occasione di questo nuovo tour, il 28 novembre 2025 uscirà l’album dal vivo L’ultima Notte Rosa Live con 5 brani inediti.

Gli ultimi concerti e l’album live

Dopo 50 anni di carriera e più di 2000 concerti, Umberto Tozzi aveva già annunciato il suo addio alla scena live al Teatro L’Olympia di Parigi, la sala concerti più grande della capitale francese.

Umberto Tozzi

Il suo tour di addio era partito a giugno 2024, ma l’artista torinese ha deciso di celebrare il suo saluto aggiungendo un’ulteriore tournee che toccherà anche l’estero. In occasione del suo addio, a Novembre uscirà L’Ultima Notte Rosa Live, album imperdibile con 23 performance riarrangiate con orchestra e cinque brani inediti.

Fra questi ci sarà Vento d’aprile, presentato al concerto a Verona e dedicato a Elisa una bambina morta nel 2020 per una rara forma di leucemia e i ricavati dello streaming saranno devoluti alla Fondazione AIRC.

Le date del Tour

Sette i concerti in Italia, come le lettere del suo nome, e cinque le esibizioni all’estero, come le lettere che compongono il suo cognome: ecco le date

-5 marzo 2026 – Eboli (Salerno) – Palasele;

-7 marzo 2026 – Bari – Palaflorio;

-11 marzo 2026 – Roma – Palazzo dello Sport;

-14 marzo 2026 – Firenze – Nelson Mandela Forum;

-18 marzo 2026 – Milano – Unipol Forum;

-19 marzo 2026 – Torino – Inalpi Arena;

-21 marzo 2026 – Padova – Kioene Arena;

-12 aprile 2026 – Zurigo – Kongresshaus;

-26 aprile 2026 – Graz – Stadthalle;

-1° maggio 2026 – Bruxelles – Forest National;

-6 maggio 2026 – Parigi – Le Grand Rex;

-Londra

I fan potranno acquistare i biglietti su TickeOne a partire da oggi, martedì 7 ottobre, dalle ore 14:00.