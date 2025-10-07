Jennifer Lopez e Ben Affleck: di nuovo insieme dopo il divorzio

A New York, in occasione della premiere di Kiss of the Spider Woman, i due attori hanno sorpreso tutti fra sorrisi e complicità.

Jennifer Lopez e Ben Affleck sono apparsi insieme, almeno per una sera. L’occasione è stata la premiere per il musical Kiss of the Spider Woman di cui lei è protagonista e lui produttore esecutivo.

Si tratta della prima apparizione pubblica dopo l’annuncio del divorzio, e non ha fallito nel suscitare curiosità e sorpresa. I due infatti sono apparsi affiatati e sorridenti.

I due insieme sotto i riflettori

Ben Affleck non era atteso all’evento, ma si è presentato per sostenere l’ex moglie protagonista del musical, o forse per generare un’abile mossa promozionale in vista dell’uscita del film.

I due hanno suscitato la curiosità del pubblico salutandosi con gentilezza e scambiando qualche parole di fronte ai fotografi fra gesti d’intesa e sorrisi leggermente accennati.

Non è mancata nemmeno la posa insieme sul red carpet. Insomma, un atteggiamento che sembra confermare alcuni voci recenti secondo le quali gli attori sono intenzionati a mantenere comunque un rapporto cordiale e professionale.

L’attrice e cantante ha dedicato anche un momento per ringraziare pubblicamente l’ex marito: “Grazie mille, grazie a tutti per essere qui stasera. Grazie, Ben, questo film non sarebbe mai stato realizzato senza di lui e senza la Artist Equity e gliene darò sempre merito” e ha poi aggiunto: “Ho letto la sceneggiatura, ero a letto ed ero semplicemente sbalordita. Ho pensato: “Magari sta succedendo proprio adesso? Posso cantare, posso ballare, posso recitare. Posso essere una star del cinema di Hollywood di una volta”.

Il divorzio della coppia

Il matrimonio della coppia era stato celebrato nel luglio 2022. Dopo due anni è arrivata prima la notizia della separazione e poi del divorzio nel febbraio 2025, una scelta che è stata presa da Jennifer Lopez, per via di «differenze inconciliabili».

Jennifer Lopez

E’ stata l’attrice stessa a confidare in un’intervista alla CBS News Sunday Morning che il divorzio è “La cosa migliore che mi sia capitata, perché mi ha cambiata. Mi ha aiutata a crescere nel modo di cui avevo bisogno”. Jennifer Lopez infatti ha parlato di come questa separazione rappresenti per lei un cammino verso una crescita personale per “ritrovare se stessa“.