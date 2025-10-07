I Coma_Cose si sono lasciati: “Troppe cose per scontate”

Francesca Mesiano e Fausto Zanardelli, in arte Coma_Cose, hanno annunciato la loro separazione sentimentale e artistica.

Non sembra essere una sorpresa viste le indiscrezioni che si erano già diffuse circa una possibile crisi della coppia. A luglio infatti, circolavano foto di lei con un altro uomo che avevano portato ad ipotizzare un possibile allontanamento. Ad un anno dal matrimonio, arriva la conferma della loro separazione con un post su Instagram. Ecco il messaggio.

“E’ tempo di camminare da soli”: le parole dei Coma_Cose

“Ebbene si… Fausto e Francesca si sono lasciati“: è questo l’incipit del lungo messaggio che la coppia ha condiviso. Dopo 10 anni, il celebre duo amato dal panorama italiano ha scelto di rendere pubblica la loro separazione.

“È stata una decisione unanime maturata negli ultimi mesi in cui abbiamo preferito mantenere la questione privata per metabolizzarla e rispettare tutti i vari impegni. La verità è che non ci siamo mai fermati in questi anni e abbiamo dato troppe cose per scontate“, si legge nel post.

Ad allontanarli sembra essere stato l’impegno lavorativo: “la grande sinergia lavorativa pian piano ha cannibalizzato la vita privata che si è inevitabilmente consumata e spenta, e più si avvicinava la data da noi pensata per congelare il progetto Coma_cose e riprenderci del tempo per noi, più abbiamo capito che ormai eravamo solo una coppia sul palco e non c’era proprio più nulla da riprendere”.

Il loro addio dopo un anno di matrimonio

Il duo era noto per il fatto di essere una coppia affiatata, non solo sul palco ma anche nella loro vita privata. Eppure, le voci di una crisi erano state già diffuse online.

La loro storia è durata anni: Francesca e Fausto si erano conosciuti a Milano nel 2016, quando la loro collaborazione artistica, che li ha portati sempre più al successo dopo la partecipazione a Sanremo 2021, ha fatto sbocciare quella sentimentale.

Coma_Cose

“Sono stati 10 anni strepitosi, un sogno ad occhi aperti che ci ha portato a conoscere persone, luoghi e situazioni che non avremmo nemmeno potuto immaginare, ringraziamo tutte e tutti quelli che ci hanno sostenuti e che hanno incrociato le loro vite con la nostra musica, e tutte le persone con cui abbiamo lavorato, sarete sempre parte di un nostro pezzo di vita fondamentale.”

10 anni culminati con l’annuncio del matrimonio, avvenuto poi ad ottobre 2024, segnati comunque da difficoltà e crisi, che hanno condiviso attraverso le proprie canzoni. E adesso, l’annuncio della loro separazione: “L’Addio non è una possibilità” dice una canzone e non essendoci tra di noi rancore faremo di tutto per non perderci di vista. Ora però è tempo di camminare da soli”.