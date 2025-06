Il cantante ha preso la scelta difficile di annullare il suo tour. Un notizia che ha rattristato i fan e che Bresh ha voluto motivare.

Di recente, una notizia ha generato il malcontento dei fan di Bresh: l’annullamento del suo tour estivo. Una scelta che il cantante non ha preso a cuor leggero, ma che era necessaria, tant’è vero che Bresh ha deciso di fare chiarezza sulla questione e spiegare come mai si sia arrivati a questo risultato.

La verità di Bresh

Bresh, nome d’arte di Andrea Emanuele Brasi, ha deciso di spiegare perché si sia arrivati all’annullamento del Marea Tour 2025, la tournée che avrebbe visto il cantante impegnato in alcuni appuntamenti nel corso dell’estate.

L’occasione è stata la presentazione di “Mediterraneo“, il suo nuovo album. Durante l’evento, Bresh ha spiegato che la motivazione principale è stata il fatto che la vendita dei biglietti per alcune date non stava dando i risultati sperati. Ma non solo, dato che l’uscita dell’album in questo periodo dell’anno non ha permesso di realizzare degli spettacolo ad hoc. Di seguito le parole del cantante:

“Il tour è stato annullato in questo momento perché siamo usciti un po’ troppo tardi con il disco, non c’era la possibilità di preparare uno show adeguato, c’erano delle date che stavano andando molto bene, altre un po’ meno bene, allora abbiamo deciso, a malincuore, di dedicare tutte le energie ai palazzetti. Adesso comunicheremo ufficialmente ai fan che è stata una decisione presa da poco e mi dispiace davvero tanto. Chiedo scusa ai fan con il cuore in mano ma ci sono i palazzetti che non sono, non dico tutti, sold out. Milano è quasi sold out. Roma all’80% di capienza circa“. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bresh (@breshbandicoot)

Ma quali sono le tappe interessate dall’annullamento del tour? Ebbene stiamo parlando di quelle di Bari, Senigallia, Alba e Montesilvano.

Bresh – Palasport 2025, il tour autunnale di Bresh

Come anticipato dal cantante, i fan non devono disperare: il prossimo autunno avrà inizio il Bresh – Palasport Tour 2025. La tournée vedrà il cantante impegnato in 5 tappe che toccheranno in ordine le città di Jesolo, Roma, Milano (con un doppio appuntamento) e Bologna.