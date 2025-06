Marica Pellegrinelli trova la sua forma fisica ideale grazie alla figlia e alle sue routine quotidiane che mostrano risultati sorprendenti.

Marica Pellegrinelli, modella di 37 anni, ha recentemente condiviso su Instagram i risultati della sua forma fisica invidiabile, attribuendo gran parte del merito alla sua piccola Ariela. Nonostante la fatica di dover portare in braccio la figlia, Pellegrinelli si dice grata per il contributo involontario della bambina al suo allenamento quotidiano.

La modella, infatti, ha mostrato i suoi muscoli tonici nelle storie di Instagram, accompagnando le immagini con commenti ironici e affettuosi. La sua dedizione a uno stile di vita sano e naturale emerge chiaramente, senza ricorrere a ritocchi estetici, ma puntando su una costante cura della pelle e una dieta equilibrata.

L’allenamento quotidiano con Ariela

Marica Pellegrinelli attribuisce gran parte del suo benessere fisico alla routine quotidiana con la figlia Ariela. La bambina, nata il 29 aprile 2024 dal compagno William Djoko, è attualmente in quella fase in cui non cammina ancora ma pesa abbastanza da rendere ogni giorno un allenamento. Marica sottolinea con ironia questo aspetto, dicendo: “Bicipidi e obliqui ringraziano”.

Portare in braccio la piccola rappresenta per lei un modo naturale e impegnativo di mantenersi in forma, una fatica che affronta con soddisfazione e buon umore. La modella mostra con orgoglio i muscoli, esibendo una tonicità che è frutto di un impegno quotidiano.

Oltre all’allenamento involontario con la figlia, Marica Pellegrinelli è nota per il suo approccio naturale alla bellezza e alla salute. Evitando qualsiasi intervento estetico, la modella si affida a un regime di cura della pelle che privilegia il nutrimento piuttosto che l’idratazione.

In passato, Marica ha raccontato su Instagram la sua preferenza per prodotti antirughe, nonostante le critiche ricevute dalle amiche durante la giovinezza. Ora, a 37 anni, si dice soddisfatta dei risultati ottenuti, con una pelle priva di segni evidenti. La sua filosofia si estende anche all’alimentazione: astemia convinta, Marica segue una dieta equilibrata e integra con folati, sostenendo che questo contribuisca al suo aspetto giovanile.

Marica Pellegrinelli al Festival del Cinema di Venezia – notiziemusica.it

Marica Pellegrinelli: una vita tra riservatezza e condivisione sui social

Nonostante la sua carriera sotto i riflettori, Marica Pellegrinelli mantiene un profilo discreto e riservato, scegliendo con attenzione cosa condividere con i suoi follower. Le sue apparizioni sui social media sono sempre ponderate, riflettendo la sua personalità riservata ma genuina. Marica non nasconde la sua dedizione a una vita sana e bilanciata, un messaggio che trasmette con sincerità attraverso i suoi post. La modella, che ha altri due figli, Raffaela Maria e Gabrio Tullio, avuti dall’ex marito Eros Ramazzotti, continua a ispirare molti con il suo esempio di equilibrio tra vita privata e pubblica, dimostrando che è possibile mantenere la propria autenticità anche nel mondo del glamour.