Francesco Montanari annuncia a sorpresa il matrimonio con Federica Sorino in una cornice magica e suggestiva della Puglia.

Francesco Montanari, noto attore italiano, ha rivelato con grande sorpresa di avere in programma un evento speciale: il suo matrimonio con Federica Sorino. Questo annuncio, tenuto segreto fino ad ora, segna una nuova fase nella vita personale di Montanari, che dopo il divorzio da Andrea Delogu ha trovato la felicità accanto a Federica.

La coppia ha scelto la suggestiva Masseria Mozzone nel Salento come location per le nozze, un luogo che Montanari descrive come “magico, semplice ma elegante”. Questa scelta riflette un desiderio di intimità e autenticità, facendo di questa celebrazione un momento unico e significativo.

Una proposta di matrimonio inaspettata e intima

Francesco Montanari ha raccontato il momento della proposta in un’intervista a Vanity Fair, condividendo dettagli inediti e personali. Contrariamente ai piani iniziali di fare la proposta al mare, l’attore ha chiesto a Federica di sposarlo in casa, in un giorno di agosto particolarmente caldo. “Volevo farla al mare, invece è successo in casa. Era il 25 agosto, io ero in calzoncini, c’erano 40 gradi”, ha spiegato Montanari.

La proposta è avvenuta in modo spontaneo e intimo, con Federica stesa sul divano dopo un lungo viaggio dalla Puglia. Montanari, con l’anello in tasca, ha chiesto a Federica quali fossero i suoi programmi per i prossimi 50 anni, dando così il via a un momento indimenticabile.

Un amore maturo e consapevole

Il matrimonio con Federica Sorino segna una nuova fase nella vita di Francesco Montanari, che ha riflettuto sul significato dell’amore e del matrimonio. Dopo la fine della sua relazione con Andrea Delogu, durata cinque anni, Montanari ha trovato in Federica un amore che descrive come una scelta consapevole. Ha dichiarato: “Che l’amore è una scelta. Per anni l’ho immaginato come qualcosa di travolgente, di istintivo. Invece ho capito che funziona solo se ogni giorno scegli di esserci”. Questa consapevolezza riflette una maturità emotiva, dove l’impegno e la volontà costante sono fondamentali per la durata della relazione.

Una celebrazione speciale in una location suggestiva

La scelta della location per il matrimonio non è stata casuale. La Masseria Mozzone, situata a Montalbano di Fasano in provincia di Brindisi, è stata scelta per la sua bellezza semplice ed elegante, perfetta per la visione di Montanari e Federica di una “festa di paese, con le persone a cui vogliamo bene”.

Questo evento speciale, che si terrà il 14 giugno, unisce tradizione e modernità, rispecchiando il desiderio della coppia di celebrare il loro amore in un modo che sia personale e autentico. La decisione di sposarsi in Puglia sottolinea l’importanza che la regione ha per la coppia, unendo cultura locale e intimità familiare in una celebrazione memorabile.