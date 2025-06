Fedez è tornato a parlare di Chiara Ferragni dopo diverso tempo. L’occasione è stata l’ultima puntata di Pulp Podcast, il podcast realizzato dal rapper in collaborazione con Mr. Marra. Qui, Fedez ha raccontato di aver fatto un regalo ai suoi figli e di aver scatenato la reazione dell’ex moglie, nonché mamma di Leone e Vittoria.

Il racconto è cominciato in seguito a un discorso incentrato sui Labubu. Celebri da tempo in Oriente, questi peluche sono diventati un oggetto da collezione che tutti desiderano. A determinare il successo di questi giocattoli è il loro metodo di vendita tramite le blind box. Si tratta di scatole sigillate contenenti un peluche a sorpresa, tra cui un pezzo raro.

Disponibili da Pop Mart, celebre negozio appartenente all’omonima azienda cinese che produce oggetti da collezione, sono acquistabili anche in altri negozi, ma spesso in versione contraffatta. Nel giro di poco tempo questi stravaganti peluche sono diventati l’oggetto del desiderio di grandi e piccini, tra cui anche i figli di Fedez.

Ed è proprio qui che si inserisce il racconto del rapper. Fedez, infatti, ha rivelato di aver regalato loro dei Labubu non originali . Ma in seguito a ciò, la reazione di Chiara Ferragni è stata inaspettata, tant’è vero che il rapper ha dichiarato: “Sono tornati dalla mamma e la mamma gli ha detto che papà compra le cose tarocche. Adesso qualsiasi cosa io compri ai miei figli sono tarocchi“.

Poco dopo il rapper ha voluto fare un’ulteriore precisazione: “Li ho trovati tarocchi, ma non sapevo fossero tarocchi“. “Tarocchi o non tarocchi, c’è sempre il lavoro di una persona dietro…“, ha aggiunto Mr. Marra, risposta cui Fedez ha ribattuto, dichiarando: “E probabilmente in entrambi i casi minorenne“.