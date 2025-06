“Ho un cancro al seno”: il triste annuncio di Jessie J

Preoccupazione per i fan di Jessie J: la popstar ha rivelato di avere un cancro al seno e di doversi prendere un periodo di pausa.

Il mondo della musica è stato scosso da una notizia inaspettata e profondamente dolorosa: Jessie J, la celebre popstar britannica nota per hit come “Do It like a Dude”, “Price Tag” e “Domino”, ha rivelato di aver ricevuto una diagnosi di cancro al seno.

Jessi J: la diagnosi di tumore al seno

Jessie J, all’età di 35 anni, ha condiviso con il mondo la sua diagnosi di cancro al seno, ricevuta ad aprile dopo una serie di controlli. “Voglio condividerlo con i miei fan, le persone che mi vogliono bene, e poi sono una persona che ama condividere. Ho sempre condiviso tutto quello che mi è successo nella vita. Prima che uscisse ‘No Secrets’, mi è stato diagnosticato un tumore al seno in fase iniziale.” – ha spiegato la popstar in un video.

La cantante, per cercare di dare un tono meno drammatico alla notizia, ha sottolineato che il tumore è stato scoperto in fase “precoce”. Jessi J ha poi descritto il cancro come “una schifezza in qualsiasi forma” ed ha rivelato ai fan che si prenderà un periodo di pausa dalla scena musicale.

Un addio temporaneo dalle scene

L’artista ha anche annunciato che, prima di sottoporsi all’operazione necessaria per trattare il tumore, si esibirà un’ultima volta al Summertime Ball il 15 giugno. “Sparirò per un po’ per l’operazione, e tornerò con un seno enorme e ancora più musica” – ha detto ironicamente Jessie J.

La popstar britannica con la sua scelta di aprirsi così sinceramente, non solo affronta con coraggio la sua battaglia personale ma offre anche un faro di speranza per coloro che stanno attraversando situazioni simili. Il suo messaggio non sollecita solo supporto e comprensione, ma enfatizza anche l’importanza della diagnosi precoce, mostrandosi come un esempio di determinazione e positività di fronte alle avversità.