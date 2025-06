Il rapper ha rivelato che ben presto sarà al cinema con Christian De Sica per un nuovo cinepanettone. Ecco cosa sta succedendo.

Tony Effe sta vivendo un periodo molto intenso sia per la carriera che per la vita privata. Dopo Sanremo 2025, la pubblicazione di un libro, il concerto al Circo Massimo e l’annuncio della gravidanza di Giulia De Lellis, il cantante è tornato a far parlare di sé. L’argomento in questione è un nuovo progetto lavorativo, ma questa volta non vedremo Tony sul palco, bensì su un set cinematografico. Sì, perché il rapper sarà il protagonista di un nuovo cinepanettone con Christian De Sica.

Dal palco al cinema: il nuovo progetto di Tony Effe

A quanto pare, a fine anno vedremo Tony Effe in una veste del tutto nuova: quella di attore. Come anticipato, infatti, il rapper sarà il protagonista di un nuovo cinepanettone di Christian De Sica. Intitolato “Delitto sulle nevi”, si tratta di una pellicola realizzata sotto la regia di Neri Parenti e si dice che proprio ora siano in corso a Roma le riprese.

Ma di cosa parla il film? Ebbene, pare che l’intera pellicola ruoti attorno a un racconto, quello di un misterioso omicidio avvenuto in un rifugio in alta quota. Qui, Christian De Sica interpreta il ruolo di criminologo, mentre non si sa ancora che parte toccherà a Tony.

In ogni caso, è stato lo stesso rapper ad aver fatto questo importante annuncio. L’occasione è avvenuta durante un’intervista per La Repubblica, dove Tony ha rivelato questo nuovo progetto lavorativo affermando: “È tutto vero. Non ho mai lavorato tanto in vita mia“. Tony Effe durante la prima serata del Festival di Sanremo 2025 – notiziemusica.it

I prossimi impegni di Tony Effe

In ogni caso, ci vorranno ancora un po’ di mesi prima di vedere Tony sul grande schermo. Per il momento, infatti, il rapper è impegnato in performance live che avranno luogo per tutta la durata dell’estate. Stiamo infatti parlando del “Damme na mano”, il tour del 2025 che lo porterà ad esibirsi in tutta Italia. Ma non solo, dato che il 6 luglio al Circo Massimo di Roma si terrà il suo tanto atteso concerto.