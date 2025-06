Secondo gli ultimi gossip ci sarebbe un riavvicinamento tra Fedez e Chiara Ferragni: ecco come ha commentato lei l’indiscrezione.

I riflettori si sono riaccesi su una degli ex-coppie più chiacchierate del panorama nazionale: Chiara Ferragni e Fedez. Nelle ultime ore l’influencer ha disseminato sui social alcuni indizi che potrebbero far pensare ad un ritorno di fiamma con il rapper. Tuttavia, rispondendo ad alcuni commenti su Tik Tok, lei ha subito fatto chiarezza. Scopriamo tutti i dettagli!

Fedez e Chiara Ferragni: i rumors su un possibile ritorno di fiamma

Recentemente, avevano cominciato a circolare voci su una possibile riappacificazione tra Chiara Ferragni e il rapper Fedez. Tali sospetti erano stati alimentati innanzitutto da Gabriele Parpiglia, giornalista esperto di gossip, il quale aveva lasciato intendere che i due potessero considerare l’opzione di una riconciliazione per fini mediatici.

Chiara Ferragni e Fedez

A dar manforte a queste congetture, erano stati anche alcuni gesti social di Chiara, che aveva messo “mi piace” a foto che la ritraevano insieme al suo ormai ex compagno.

La risposta che non lascia spazio a dubbi

Ovviamente non sono mancate le frecciatine e i commenti da parte dei fan, i quali sperano di veder tornare insieme il rapper e l’infuencer. Tuttavia, le parole di Chiara rilasciate tramite i suoi canali social non lasciano spazio a dubbi. Alla domanda diretta di una follower, che sotto un video Tik Tok le chiedeva se avesse intenzioni di tornare con Fedez, Chiara Ferragni ha risposto in maniera inequivocabile: “Never ever“, che in italiano significa “mai e poi mai“.

Questa affermazione non lascia spazio a interpretazioni ambigue: Chiara ha chiaramente smentito ogni possibilità di ritorno di fiamma con l’ex marito. La motivazione dietro ai “like” su Instagram, si è poi rivelata essere un gesto di vicinanza alla nonna di Fedez, Luciana, scomparsa di recente, più che un segnale di rinnovato affetto verso Fedez stesso.