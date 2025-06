Francesca Tocca volta pagina: il nuovo capitolo d’amore della ballerina di Amici dopo la separazione da Raimondo Todaro.

Francesca Tocca, celebre ballerina del programma televisivo Amici, ha archiviato definitivamente la sua storia d’amore con Raimondo Todaro, a lungo suo partner nella vita privata e sulla scena. Recentemente, la Tocca è stata vista per le strade di Roma in compagnia di un nuovo amore, Davide Greco, conosciuto nel mondo dello spettacolo come hairstylist delle star. Le immagini pubblicate dal settimanale Chi mostrano la coppia in atteggiamenti intimi, confermando i rumors che circolavano da tempo. La notizia segna un nuovo inizio per la ballerina, che sembra aver trovato serenità accanto al noto parrucchiere.

Un nuovo amore per Francesca Tocca: chi è Davide Greco

Il nuovo partner di Francesca Tocca, Davide Greco, è una figura ben nota nel mondo dello spettacolo. Originario di Palermo e 39enne, Greco è uno dei più richiesti hairstylist in Italia, con una clientela che include artisti del calibro di Sfera Ebbasta, Gué e Rocco Hunt.

Attivo sui social, è seguito da centinaia di migliaia di fan su Instagram, dove condivide il suo lavoro e momenti della sua vita. Greco è attualmente proprietario di tre saloni in Sicilia, aperti a partire dal 2015 insieme al cugino. La sua notorietà e il suo successo lo hanno reso una figura di spicco nel suo settore e il nuovo compagno di Francesca Tocca.

La fine del matrimonio con Raimondo Todaro

Il matrimonio tra Francesca Tocca e Raimondo Todaro si è concluso ufficialmente a gennaio, con un annuncio congiunto che ha confermato la loro separazione. Entrambi hanno espresso la volontà di proseguire il proprio percorso di vita in modo indipendente, pur mantenendo un forte legame di rispetto e affetto per il bene della loro famiglia e della figlia Jasmine, nata nel 2013.

Primo piano di Raimondo Todaro – notiziemusica.it

La decisione di separarsi è stata presa dopo un periodo di riflessione, durante il quale la coppia aveva già trascorso del tempo separata, segnando la fine di una relazione che li aveva visti insieme per molti anni.

La serenità ritrovata

Nonostante le difficoltà legate alla separazione, Francesca Tocca sembra aver trovato nuovamente la felicità accanto a Davide Greco. Le immagini della coppia, diffuse dal settimanale Chi, mostrano una sintonia evidente e un’intimità che lasciano poco spazio ai dubbi.

La ballerina, dopo aver smentito i pettegolezzi iniziali riguardo al suo nuovo flirt, appare ora serena e pronta a vivere questo nuovo capitolo della sua vita. Greco, con la sua esperienza nel mondo dello spettacolo e la sua notorietà, si presenta come un partner solido e capace di accompagnare Francesca in questa nuova fase.