Clara è stata accusata di aver lanciato una frecciata a Sarah Toscano a causa di un look copiato. Sui social la cantante ha fatto chiarezza.

Da qualche giorno sui social si rincorrono le voci secondo cui tra Clara e Sarah Toscano sarebbe in corso un vero e proprio dissing causato da un look copiato. Di recente, la cantante di “Scelte stupide” ha deciso di fare chiarezza pubblicando un commento a un post condiviso su X.

Il look copiato e la presunta frecciatina

Tutto è cominciato a causa di post pubblicato da Clara. Nello specifico, la cantante ha condiviso un video di Rihanna che recita la seguente frase: “Lei potrebbe battermi, ma non potrà mai battere il mio outfit“. Ma non è finita qui, dato che la cantante ha deciso di aggiungere un suo commento personale che recita: “Tutto originale in certe“.

Da quel momento sui social si è sollevato un polverone con tantissimi utenti che hanno cominciato a ipotizzare a chi fosse rivolto il messaggio di Clara. Ed è qui che alcune persone hanno dedotto che la presunta frecciatina fosse rivolta a Sarah Toscano. Sì, perché l’ex vincitrice di Amici ha partecipato al Radio 105 Summer Festival sfoggiando un outfit particolare: un top leopardato. Di per sé questa notizia non dovrebbe generare alcun tipo di scalpore, se non fosse che pare che anche Clara abbia indossato un look simile in precedenza.

Sarah Toscano

I commenti degli utenti

Subito dopo la pubblicazione del post da parte di Clara, gli utenti hanno cominciato a sviluppare diverse teorie. Ciò ha dato origine a una spaccatura: se da un lato alcune persone hanno ipotizzato che il post della cantante fosse indirizzato a Sarah, dall’altro alcuni fan sostengono che fosse un modo per sottolineare la sua originalità nel vestirsi.

Due pareri contrastanti che hanno dato origine a un vero e propria botta e risposta, con commenti anche abbastanza seccati. In modo particolare uno recita: “Stiamo parlando di un corpetto leopardato non sapevo che ci fosse il veto e li potesse mettere solo Clara“.

La risposta di Clara