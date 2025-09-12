Un filmato di Tony Effe mentre si allena ha fatto il giro del web a causa di alcune frasi contenenti diverse parolacce.

Non è la prima volta che Tony Effe si lascia andare a sfoghi contenenti un linguaggio poco educato. Ed è quello che è successo anche qualche ora fa, in un video pubblicato su TikTok in cui si vede il rapper affrontare una dura sessione di allenamenti in palestra.

L’allenamento di Tony Effe

Il video è stato pubblicato da Giacomo Spazzini, personal trainer di Tony Effe, sul suo profilo TikTok. All’interno del contenuto si vede il rapper mentre viene sottoposto a una dura sessione di allenamento, lasciandosi andare a uno sfogo causato dalla fatica.

“Ma ce c**o“, dice Tony mentre si allena al vogatore. Dopodiché passa alla pressa e chiede all’allenatore: “Ce l’hai una sigaretta, bro?“. A questo punto l’intervento del personal trainer che invita il rapper a posare il telefonino in quanto fonte di distrazione: “Che ca**o ci fai con il telefono? Adesso, chiuso“. Ed ecco che il rapper torna ad allenarsi, ma non appena si accorge che qualcuno gli ha aggiunto dei pesi di nascosto esclama: “Ah altri 5? Pezzo di m***a“.

Ma non è finita qui. Poco dopo, si sente Tony dire: “Non mi scassato il c***o“, e in merito al duro allenamento per i polpacci aggiunge: “Ma chi c***o? Hai mai visto una donna che ti dice: “Ah che bei polpacci?”“. @giacomospazziniofficial Seguimi su IG -> @giacomospazzini Workout con @tonyeffebaby777 – Hack squat 4×6 | 80-100kg – Pressa 45° 4×6 | 350-400kg – Stacchi rumeni + Leg curl 4x(8+8) – Leg ext 4×12 – Gluteus machine + calf machine 4x(12+12) … saltata 😅 Finisher AMRAP 15’: – 10 pull ups – 10 elbow to knee / toes to bar – 10 push ups – 500m row Come sempre, fatica + gogliardia = combo perfetta. Allenarsi deve essere duro, ma anche divertente. Spingere sempre. 🚀 #gym #tonyeffebaby777 #sport ♬ Effe – Tony Effe

La reazione degli utenti