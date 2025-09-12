Il cantante ha sorpreso tutti durante la performance di “Oh Ma” invitando a salire sul palco sua mamma e Giovanni, suo figlio.

Ieri, giovedì 11 settembre, Rocco Hunt si è esibito in concerto presso la Reggia di Caserta. Qui il rapper di Salerno ha voluto fare una dedica a sua mamma, ossia cantarle “Oh Ma”, la celebre hit estiva realizzata in collaborazione con Noemi. Ed è proprio qui che il cantante ha sorpreso il pubblico invitando sua mamma e suo figlio a salire sul palcoscenico.

La sorpresa di Rocco Hunt

Durante il concerto di ieri, Rocco Hunt era in ottima compagnia. In effetti, nel backstage del live erano presenti i più cari affetti del rapper, ossia sua mamma, sua moglie e suo figlio. Ad un certo punto, però, Rocco ha deciso di sorprendere tutti invitando mamma Alfonsina a cantare insieme a lui e a Noemi “Oh Ma”.

In effetti, la canzone è un omaggio al genitore e per il cantante non c’è stato modo migliore per ringraziare sua mamma se non invitarla sul palco e esibirsi nel brano. E così, poco prima di intonare il brano, Rocco Hunt si è rivolto a Noemi, che era accanto a lui. Di seguito le sue parole:

“Che estate! Io però ti devo chiedere una cortesia, lo so che è poco professionale, siccome questa canzone parla sia della donna e dell’uomo che amiamo, ma anche della mamma, mia madre mi ha cazziato, perché ha detto: “Ma come, questa canzone dice Ti porto a ballare, mà, e tu non mi hai mai portato a ballare?”. Quindi sta sera ti porto a ballare con me e Noemi, quindi adesso la canzone può veramente definire oh mà, oh mà“. Rocco Hunt

Rocco Hunt sul palco con il figlio

Ma mamma Alfonsina non è stata la sola a essere salita sul palco di Rocco Hunt. Prima di lei, il cantante aveva invitato anche Giovanni, suo figlio di 9 anni. Appena il piccolo è salito sul palco, ha ammonito subito il papà: “Mi avevi promesso che cantavo pure io, che cantavamo assieme“. E così, padre e figlio si sono esibiti assieme, creando un momento magico che ricorderanno per sempre.